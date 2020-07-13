دارفور: إعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى ومصابين في أحداث محلية كتم (فيديو)

وأفاد شهود عيان للجزيرة مباشر بسقوط قتلي ومصابين إثر اقتحام مسلحين مجهولين لاعتصام أهالي منطقة فتا برنو بمحلية كتم، شمالي دارفور وإطلاق الرصاص على المعتصمين.

وأضاف شهود العيان أن المسلحين حاصروا الاعتصام من ثلاث جهات مستخدمين الجمال والخيول والدراجات النارية قبل أن يفتحوا النار على المئات من الأهالي، وقاموا بسرقة المواشي والممتلكات الخاصة في محيط المكان، كما فضوا الاعتصام تماما.

وبدأ أهالي المنطقة اعتصاما قبل أسبوع للمطالبة بنشر قوات عسكرية لحماية الموسم الزراعي.

ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) بيانا أصدرته لجنة أمن ولاية شمال دارفور بشأن أحداث مدينة كتم.

وقال البيان إن لجنة الأمن قامت بزيارة إلى "منطقة فتا برنو" بطلب من المعتصمين هناك للاستماع لمطالبهم وحلها.

وذكر البيان أن اللجنة استلمت مذكرة تحوي ستة مطالب للمعتصمين، استجابت اللجنة لثلاثة منها فورا وقامت بتشكيل لجنة من المعتصمين لمتابعة بقية المطالب لأنها مطالب خدمية، تتطلب الدراسة والمتابعة.

وقال البيان إن بعض المعتصمين طالبوا بلقاء توعوي مع لجنة الأمن، إلا أن بعضا منهم رفض هذا اللقاء، فألغته اللجنة الأمنية وعادت إلى الفاشر بالطائرة.

وأضاف أن "بقية الوفد من الإعلاميين والمراسم وأفراد الحراسة عادوا بالعربات، وعند دخولهم مدينة كتم، وجدوا بعض المتظاهرين قد أغلقوا الشوارع، وتمت محاصرة الوفد من جميع الجهات والاعتداء عليهم بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من أفراد الوفد بجروح متفاوتة، وتكسير وإتلاف أجهزة الإعلاميين، ما اضطرهم إلى اللجوء لرئاسة شرطة كتم للاحتماء بها، ولكن المحتجين لاحقوهم داخل رئاسة الشرطة، واعتدوا على أقسام الشرطة وحرقوها، كما أحرقت "14" عربة وأتلفت أقسام الشرطة".

وأعربت لجنة أمن الولاية عن أسفها لما حدث وأكدت حرصها التام على سلامة أي مواطن ومساندة المطالب المشروعة، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على بسط هيبة الدولة وتحقيق سيادة القانون وحسم الفوضى ومنع التعدي على الحقوق والممتلكات العامة والخاصة.

وناشد البيان المواطنين ضبط النفس وحفظ الأمن والاستقرار وعدم الانجرار وراء الشائعات.