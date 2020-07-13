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سياسة|ليبيا

"خاشقجي ليبيا".. تسجيل مسرب يؤكد مقتل النائبة سهام سرقيوة

النائبة سهام سرقيوة خطفت بعد إدلائها بتصريحات طالبت فيها بوقف الحرب على طرابلس
النائبة سهام سرقيوة خطفت بعد إدلائها بتصريحات طالبت فيها بوقف الحرب على طرابلس
13/7/2020

فقد بثت قناة "فبراير" الليبية تسجيلا صوتيا للنائب عيسى العريبي يؤكد فيه مقتل النائبة سهام سرقيوة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وطالب ناشطون بالكشف عن مصيرها ومحاسبة المتورطين في اختطافها.

وقال ناشطون إن التسريب الصوتي يقطع الشك بمقتل سهام سرقيوة عقب اختطافها فورا، في يوليو 2019 عند دخولها بنغازي، وكان شقيقها قد أكد من قبل فقدانه الأمل في كونها على قيد الحياة.

التسريب الذي لم يتم نفيه أو إقرار صحة ما جاء فيه من جهة حكومية رسمية من الطرفين الليبيين (الوفاق وحفتر)، قال فيه النائب عيسى العريبي، إن سهام قُتلت على يد "أزلام وصياع" معروفين لديه بالاسم عقب التحريض على قتلها من قبل الإعلامي الليبي أحمد القماطي.

وقال العريبي إن وزير الداخلية التابع لحفتر إبراهيم بو شناف، ألصق التهمة بالجماعات "الإرهابية" وهو أمر عار من الصحة، وإنه طالب علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، بتوضيح مصير سهام والإعلان عن الجناة، مؤكدا أن وزير الداخلية يعلم المنفذين لعملية مقتلها.

واعتبر ناشطون أن مقتل سهام أشبه باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأن قوات حفتر لجأت لقتلها عقب مداخلة هاتفية لها انتقدت فيها هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس ومعارضتها للواء المتقاعد خليفة حفتر.

واختفت النائبة سرقيوة في ظروف غامضة بمدينة بنغازي (شرق)، بعد أن هاجم مسلحون مجهولون منزلها منذ أشهر.

وأظهرت صور متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي أن خاطفي النائبة الليبية كتبوا على جدار منزلها "الجيش خط أحمر"، و"أولياء الدم"، والعبارة الثانية ترمز إلى مجموعات تشكلت في السنوات القليلة الماضية، وهي متهمة بعمليات قتل وحرق طالت مواطنين بتهم تشمل الانتماء لتيارات إسلامية معارضة لحفتر.

يشار إلى أن سهام سرقيوة كانت قبل اختطافها بساعات انتقدت أثناء برنامج تلفزيوني هجوم حفتر على العاصمة طرابلس. 

وتعاني ليبيا -منذ عام 2011- من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ومقرها في طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات خليفة حفتر.

https://twitter.com/ghommokh/status/1282454772541534208?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/H8dPPQUfQNH2SZw/status/1282449238690062336?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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