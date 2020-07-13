"خاشقجي ليبيا".. تسجيل مسرب يؤكد مقتل النائبة سهام سرقيوة

فقد بثت قناة "فبراير" الليبية تسجيلا صوتيا للنائب عيسى العريبي يؤكد فيه مقتل النائبة سهام سرقيوة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وطالب ناشطون بالكشف عن مصيرها ومحاسبة المتورطين في اختطافها.

وقال ناشطون إن التسريب الصوتي يقطع الشك بمقتل سهام سرقيوة عقب اختطافها فورا، في يوليو 2019 عند دخولها بنغازي، وكان شقيقها قد أكد من قبل فقدانه الأمل في كونها على قيد الحياة.

التسريب الذي لم يتم نفيه أو إقرار صحة ما جاء فيه من جهة حكومية رسمية من الطرفين الليبيين (الوفاق وحفتر)، قال فيه النائب عيسى العريبي، إن سهام قُتلت على يد "أزلام وصياع" معروفين لديه بالاسم عقب التحريض على قتلها من قبل الإعلامي الليبي أحمد القماطي.

قناة فبراير تتحصل على تسريب صوتي لعضو مجلس نواب طبرق عيسى العريبي يتحدث فيه عن حادثة الاعتداء على سهام سرقيوة

عضو مجلس النواب بطبرق عيسى العريبي يعترف في التسجيل بمقتل سهام سرقيوة#سهام_سرقيوة #بنغازي #طرابلس #ليبيا https://t.co/Eo98bkkL4j — قناة فبراير (@FebruaryChannel) July 12, 2020

وقال العريبي إن وزير الداخلية التابع لحفتر إبراهيم بو شناف، ألصق التهمة بالجماعات "الإرهابية" وهو أمر عار من الصحة، وإنه طالب علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، بتوضيح مصير سهام والإعلان عن الجناة، مؤكدا أن وزير الداخلية يعلم المنفذين لعملية مقتلها.

واعتبر ناشطون أن مقتل سهام أشبه باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأن قوات حفتر لجأت لقتلها عقب مداخلة هاتفية لها انتقدت فيها هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس ومعارضتها للواء المتقاعد خليفة حفتر.

عاجل | قناة فبراير تتحصل على تسريب صوتي لعضو مجلس نواب طبرق عيسى العريبي يتحدث فيه عن حادثة الاعتداء على سهام سرقيوة#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/wBUv7nh9yp — قناة فبراير (@FebruaryChannel) July 12, 2020

واختفت النائبة سرقيوة في ظروف غامضة بمدينة بنغازي (شرق)، بعد أن هاجم مسلحون مجهولون منزلها منذ أشهر.

وأظهرت صور متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي أن خاطفي النائبة الليبية كتبوا على جدار منزلها "الجيش خط أحمر"، و"أولياء الدم"، والعبارة الثانية ترمز إلى مجموعات تشكلت في السنوات القليلة الماضية، وهي متهمة بعمليات قتل وحرق طالت مواطنين بتهم تشمل الانتماء لتيارات إسلامية معارضة لحفتر.

كما كان #جمال_خاشقجي شهيدا للكلمة بقلمه كانت #سهام_سرقيوة شهيدة للوطن بصوتها المغرد وحيدا خارج سرب تأييد العدوان على العاصمة المنادي بوحدة ليبيا وشعبها عادت الروح لبارئها ، بعد عام من تضارب الأنباء بشأن مصيرها ، حتى أُسْدِل الستار اليوم عن تسجيل صوتي لعضو من برلمان طبرق / 1 — جلال القبي (@jalaljuma8) July 12, 2020

يشار إلى أن سهام سرقيوة كانت قبل اختطافها بساعات انتقدت أثناء برنامج تلفزيوني هجوم حفتر على العاصمة طرابلس.

وتعاني ليبيا -منذ عام 2011- من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ومقرها في طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات خليفة حفتر.

https://twitter.com/ghommokh/status/1282454772541534208?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/H8dPPQUfQNH2SZw/status/1282449238690062336?ref_src=twsrc%5Etfw