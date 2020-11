جو بايدن للسيسي: لا شيكات على بياض مجددا لدكتاتور ترمب المفضل

كما استنكر بايدن اعتقال ونفي وتعذيب نشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان وترهيب عائلاتهم، مرحبا بعودة الناشط الأمريكي من أصول مصرية محمد عماشة إلى بيته مؤخرا.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020