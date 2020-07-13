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سياسة

تقرير أممي: الجوع في العالم سيتفاقم وتوقعات قاتمة لعام 2020

طفل يمني يعاني من الجوع
طفل يمني يعاني من الجوع
13/7/2020

وحسب آخر التقديرات، طال الجوع 690 مليون شخص العام الماضي أي ما يساوي 8.9% من سكان العالم، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أعد بمساعدة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

ويزيد هذا العدد بعشرة ملايين عن نظيره في العام 2018 وبستين مليوناً عن العام 2014.

وقال تيبو ميان محلل السياسات في منظمة الأغذية والزراعة إنه "إذا تواصلت هذه الوتيرة، نتوقع أنه بحلول عام 2030، سيتخطى هذا العدد 840 مليوناً. يعني هذا بوضوح أن هدف (القضاء على المجاعة بحلول 2030 الذي وضعته الأمم المتحدة في 2015) لا يزال بعيداً".

وجرى التوصل إلى هذه التوقعات القاتمة قبل الأخذ في الاعتبار الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن الوباء الذي تسبب بخسارة مداخيل ورفع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل التوريد.

ووفق التقرير، قد يؤدي الركود العالمي الناجم عن الفيروس إلى إصابة ما بين 83 مليونا و132 مليون شخص إضافي بالمجاعة.

وقال ميان "هذه فرضيات لا تزال حذرة نسبيا، فالوضع لا يزال قيد التطور."

وتقديرات سوء التغذية في تقرير هذا العام أدنى من مثيلاتها في الأعوام السابقة، إذ إن تقرير العام الماضي أشار إلى أن 820 مليون شخص يعانون سوء التغذية. والسبب إضافة معطيات جديدة لا سيما من تحقيقات أعدت في الصين عن وضع الأسر في البلاد، ما أدى إلى مراجعة للتقديرات السابقة التي وضعت منذ عام 2000.

وأوضح ميان "هذا ليس انخفاضاً (لعدد من يعانون سوء تغذية)، إنها مراجعة. أعيد احتساب كل شيء بناء على الأرقام الجديدة".

وأضاف المحلل "كون الصين تمثل خمس عدد سكان العالم، فإن هذا التحديث في أرقامها كان له آثار كبيرة على الأرقام الشاملة".

وأوضح أنه "حتى لو كان الرقم الشامل أقل من التقديرات السابقة، فإن التوجه نحو ارتفاع سوء التغذية منذ 2014  يتزايد".

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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