بصورايخ عالية الدقة.. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت حيوية سعودية

وقال في بيان متلفز إن صواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها بعد، وعدد كبير من الطائرات المسيرة، استهدفت مرابض الطائرات الحربية، وسكن الطيارين، ومنظومات الباتريوت بخميس مشيط ومطارات أبها وجيزان ونجران.

وأضاف استهدفت هجماتنا منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية في جيزان، وكانت الإصابة دقيقة.

كما استهدفت الهجمات معسكر تداوين بمحافظة مأرب أثناء اجتماع عسكري ضم قادة سعوديون وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

https://twitter.com/almasirah/status/1282589312434016257?ref_src=twsrc%5Etfw

بنك أهداف حيوية في السعودية والإمارات وتل أبيب

كانت جماعة الحوثي قد قالت أمس الأحد، إنها باتت تملك أهدافا حيوية وهامة في كل من السعودية والإمارات وتل أبيب، بناء على معلومات استخباراتية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الله يحيى الحاكم، رئيس ما تسمى هيئة الاستخبارات والاستطلاع في الجماعة، نقلتها وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين.

وتحدث الحاكم عن أن قوات جماعته أصبحت اليوم تمتلك بنك أهداف هامة وحيوية ليس فقط في السعودية والإمارات؛ بل وفي تل أبيب، وأبعد من ذلك، دون أن يدلل على ذلك أو يلوح باستهداف لأي منها.

وهذه هي أول مرة تتحدث فيها الجماعة المتهمة بتلقي دعم إيراني، بأن لديها أهدافا ومعلومات مهمة في إسرائيل.

وتشهد اليمن منذ أكثر من 5 سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.