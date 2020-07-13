البث الحي
سياسة

باحث سعودي ينشر مقالا بالعبرية في مجلة تصدر عن جامعة تل أبيب.. ماذا قال؟

الباحث السعودي محمد الغبان
الباحث السعودي محمد الغبان
13/7/2020

وأعلنت جامعة تل أبيب (حكومية)، الإثنين، أن محمد الغبان الباحث السعودي وأستاذ اللغة العبرية في جامعة الملك سعود (حكومية) نشر مقالاً في مجلة "كيشر" بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم".

ويحاول المقال الذي نشر بالعبرية كما يقول كاتبه تحسين صورة النبي محمد في أعين اليهود، وفق المصدر ذاته.

وجاء المقال تحت عنوان "مساهمة في تحسين صورة النبي محمد في أعين الجمهور الإسرائيلي: تحالفات ومراسلات محمد مع يهود شبه الجزيرة العربية".

وقال الغبان في مقاله إن "نبي الإسلام أقام علاقات جيدة مع اليهود، واشتبك معهم في أمور سياسية فقط وليست دينية على الإطلاق"، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن المقال جاء على وقع أصوات في السعودية ورابطة العالم الإسلامي (مقرها مكة المكرمة) تدعو إلى استغلال الحوار بين الأديان للتعاون مع الجاليات اليهودية وإسرائيل لتحقيق السلام.

من جانبه، قال البروفيسور الإسرائيلي رعنان رين من معهد روزنفيلد بجامعة تل أبيب إن "أهمية المقال تنبع أولا وقبل كل شيء في أنها المرة الأولى التي يختار فيها باحث سعودي بارز نشر مقال أكاديمي في مجلة أكاديمية إسرائيلية، بهدف إزالة الحواجز وتأليف القلوب بين الشعوب".

وأضاف "رين" في حديث للصحيفة "كلي أمل في أن يكون التعاون الأكاديمي هو خطوة أخرى على طريق التعاون الاقتصادي والسياسي".

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

ورغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب.

ونقل الموقع عن البروفيسور رعنان ران من جامعة تل أبيب تأكيده أهمية المقال، لأنه وقبل كل شيء من باحث سعودي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)