أمريكا: الشرطة تعتقل مواطنا من أصل أفريقي بعد الاعتداء عليه بوحشية (فيديو)

وقال ناشرو الفيديو إن شرطيا هاجم المواطن، ويدعى "روبرت بولدن"، بعد قيام الأخير بتصوير الشرطة وهي تقبض على أحد المتظاهرين من مؤيدي حراك "حياة السود مهمة"، ثم قام الشرطي بصعق "بولدن" ما أوقعه على الأرض.

THE OFFICERS BADGE NUMBER IS 12391 FROM 68 PCT IN BROOKLYN BAY RIDGE

THE MAN GETTING ARRESTED IS ROBERT BOLDEN

GET THIS VIDEO TO THE RIGHT PEOPLE SO THEY CAN HELP GET HIM OUT pic.twitter.com/wZYj2lTk1M

— Aymen (@30_aymen) July 13, 2020