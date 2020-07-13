أمريكا: الشرطة تعتقل مواطنا من أصل أفريقي بعد الاعتداء عليه بوحشية (فيديو)

وقال ناشرو الفيديو إن شرطيا هاجم المواطن، ويدعى "روبرت بولدن"، بعد قيام الأخير بتصوير الشرطة وهي تقبض على أحد المتظاهرين من مؤيدي حراك "حياة السود مهمة"، ثم قام الشرطي بصعق "بولدن" ما أوقعه على الأرض.

Police just tasered this protester in Bay Ridge Brooklyn #BlackLivesMatter desk@scootercaster.com for licensing pic.twitter.com/Zg5DwWlnag — @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) July 12, 2020

THE OFFICERS BADGE NUMBER IS 12391 FROM 68 PCT IN BROOKLYN BAY RIDGE

THE MAN GETTING ARRESTED IS ROBERT BOLDEN

GET THIS VIDEO TO THE RIGHT PEOPLE SO THEY CAN HELP GET HIM OUT pic.twitter.com/wZYj2lTk1M — Aymen (@30_aymen) July 13, 2020

Police just tasered this protester in Bay Ridge Brooklyn #BlackLivesMatter desk@scootercaster.com for licensing pic.twitter.com/Zg5DwWlnag — @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) July 12, 2020

واعتقلت الشرطة بعض مؤيدي حراك "حياة السود مهمة" بعد حدوث مناوشات بينهم وبين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذين قاموا بمظاهرات تضامنا مع الشرطة وتأييدا لترمب في الانتخابات الرئاسية القادمة إلى جانب رفعهم لشعار "حياة الزرق مهمة" نسبة لأعلام حملة ترمب الرئاسية.