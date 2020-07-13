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سياسة|الولايات المتحدة

أمريكا: الشرطة تعتقل مواطنا من أصل أفريقي بعد الاعتداء عليه بوحشية (فيديو)

مقاطع مصورة لاعتداء شرطة ولاية نيويورك الأمريكية على مواطن من أصل أفريقي في بروكلين
مقاطع مصورة لاعتداء شرطة ولاية نيويورك الأمريكية على مواطن من أصل أفريقي في بروكلين
13/7/2020

وقال ناشرو الفيديو إن شرطيا هاجم المواطن، ويدعى "روبرت بولدن"، بعد قيام الأخير بتصوير الشرطة وهي تقبض على أحد المتظاهرين من مؤيدي حراك "حياة السود مهمة"، ثم قام الشرطي بصعق "بولدن" ما أوقعه على الأرض.

واعتقلت الشرطة بعض مؤيدي حراك "حياة السود مهمة" بعد حدوث مناوشات بينهم وبين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذين قاموا بمظاهرات تضامنا مع الشرطة وتأييدا لترمب في الانتخابات الرئاسية القادمة إلى جانب رفعهم لشعار "حياة الزرق مهمة" نسبة لأعلام حملة ترمب الرئاسية.

المصدر : خدمة سند
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