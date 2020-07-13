أصيب بجلطة.. هل يعتزل الفنان المصري لطفي لبيب التمثيل؟ (فيديو)

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني له على إحدى الفضائيات المصرية قال فيه، إن مهنة التمثيل تحتاج إلى مجهود بدني وعضلي كبير لا يستطيع هو القيام به الآن نظرا لحالته الصحية، موضحا أنه يعتبر التمثيل ثاني أصعب مهنة بعد مهنة عمال المناجم.

وأضاف "وقت ما يجي حاجة كويسة بس تكون بشروطي الصحية هاعملها لأني مقدرش أعيش من غير فن، ولأنى بحب موود العمل وبستمتع به".

وتابع موضحًا "أنا أقبل التمثيل لكني مقدرش على الحركة"، رافضًا في الوقت نفسه "تفصيل" أدوار مخصصة له حسب إمكاناته الصحية.

وطلب الفنان المصري من محبيه الدعاء له بالشفاء معتبرا أنه لا يستطيع الابتعاد تماما عن التمثيل الذي يعشقه وأنه يفتقد أجواء التصوير.

ولطفي لبيب هو ممثل مصري من مواليد عام 1947 اشتهر بأداء الأدوار الثانوية في عديد من الأعمال الفنية في فترة التسعينيات والسنوات الأولى من الألفية الجديدة.

ولمع لبيب في الأدوار الكوميدية بالعديد من الأفلام السينمائية بجوار الكثير من الممثلين الشباب، كما أن له بصماته المميزة في كثير من الأعمال الدرامية التلفزيونية.