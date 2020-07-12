وسط ذهول الجميع.. عامل يفقد الوعي فجأة أمام الأمير تشارلز (فيديو)

وبحسب فيديو انتشر وسائل التواصل الاجتماعي وتداولته وسائل الإعلام البريطانية، كان العامل ريتشارد سيغوارد (74 عامًا) يتحدث إلى الأمير تشارلز (71 عامًا) قبل أن يترنح ويتمايل أمامه، ويسقط على الأرض إلى الوراء مغشيًا عليه، بينما هرع زملائه لمساعدته ووضعه في وضع التعافي.

Asda worker faints while speaking to Prince Charles pic.twitter.com/FUrSgp2gct — The Independent (@Independent) July 11, 2020

وبدا الأمير تشارلز في حالة ذهول، ثم توجه إلى العامل المسن للاطمئنان عليه، وانتظر للتحقق من أن الرجل على ما يرام قبل الانتقال إلى التحدث مع عامل آخر ومواصلة جولته بلقاء بقية الموظفين في المشروع والحديث معهم.

ووقع الحادث في سرادق خارج المبنى الرئيسي، مع إبقاء الحاضرين على بعد مترين للحفاظ على البعد الاجتماعي، وفي وقت لاحق شوهد الرجل يمشي على قدميه لتلقي المساعدة الطبية قبل عودته لاستقبال الأمير مرة أخرى بعد دقائق قليلة.

وقبل أيام، كان الأمير تشارلز "أمير ويلز"، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، يزوران مركز "أسدا" لتوزيع الخضراوات مع تقديم الشكر الموظفين الذين يعملون وسط جائحة كورونا.

والتقى تشارلز وكاميلا بنحو 700 عامل في المركز، بالإضافة إلى سائقي توصيل وأولئك العاملين في المتاجر القريبة. وقد عاد كثيرون من التقاعد، وعملوا ساعات إضافية وأنماط تحول مختلفة، وأرجأوا العطلات، للتعامل مع الطلب المتزايد في محلات السوبر ماركت.

Thankfully he recovered quickly! Highly unusual moment as a supermarket worker faints when meeting Prince Charles!#PrinceCharles #Bristol #RoyalFamily pic.twitter.com/mEGdTSGNv8 — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) July 9, 2020

لكن سيغوارد، عامل المخازن السبعيني الذي يعمل لدى أسدا من 17 عامًا ويرفض التقاعد، أصيب فجأة بالاغماء عندما بدأ في تبادل المجاملات مع الأمير، وقد تحدث تشارلز في وقت لاحق إلى العامل المسن مرة أخرى بعد شفائه.

وأكد المتحدث باسم "أسدا" أن الموظف الذي أصيب في وقت سابق من الزيارة، على ما يرام الآن، وأضاف "تمكن من استعادة وعيه بعد دقائق، لقد تعامل مع الحدث كمحترف، ونحن ممتنون له ولجميع زملائنا لتفانيهم".

وعبر المتحدث عن سعادته بزيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال في مستودعهم في أفونموث ، جزءاً من احتفالهم بالجهود المذهلة للعمال الرئيسيين خلال الوباء.