وسط ذهول الجميع.. عامل يفقد الوعي فجأة أمام الأمير تشارلز (فيديو)

وبحسب فيديو انتشر وسائل التواصل الاجتماعي وتداولته وسائل الإعلام البريطانية، كان العامل ريتشارد سيغوارد (74 عامًا) يتحدث إلى الأمير تشارلز (71 عامًا) قبل أن يترنح ويتمايل أمامه، ويسقط على الأرض إلى الوراء مغشيًا عليه، بينما هرع زملائه لمساعدته ووضعه في وضع التعافي.

وبدا الأمير تشارلز في حالة ذهول، ثم توجه إلى العامل المسن للاطمئنان عليه، وانتظر للتحقق من أن الرجل على ما يرام قبل الانتقال إلى التحدث مع عامل آخر ومواصلة جولته بلقاء بقية الموظفين في المشروع والحديث معهم.

ووقع الحادث في سرادق خارج المبنى الرئيسي، مع إبقاء الحاضرين على بعد مترين للحفاظ على البعد الاجتماعي، وفي وقت لاحق شوهد الرجل يمشي على قدميه لتلقي المساعدة الطبية قبل عودته لاستقبال الأمير مرة أخرى بعد دقائق قليلة.

