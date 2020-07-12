مصر.. نفايات طبية أمام البيوت ومخاوف من كارثة صحية (فيديو)

ووثق عدد من المواطنين شكاويهم، عبر مقاطع فيديو، رصدوا فيها انتشار المخلفات الطبية أمام منازلهم، الأمر الذي وصفوه بالجريمة والكارثة، وسط مخاوف من التقاط العدوى في ظل جائحة كورونا.

وقالت مواطنة "فيه مستشفيات بترمى في وسط البيوت مخلفات وجوانتيات ودم، دي كارثة، طبعا دي جريمة وسط البيوت، والأطفال بينزلوا هنا يلعبوا، يرضي ربنا كده؟".

وفي مداخلة مع إحدى الفضائيات، شرحت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، للمواطنين كيفية التخلص من الأقنعة والقفازات بشكل آمن تفاديًا لالتقاط عدوى كورونا.

كما أصدرت وزارة البيئة دليلًا إرشاديًا للمواطنين والمستشفيات يدعو إلى التخلص الآمن من المخلفات الطبية. وسط تساؤلات "هل ستطبق هذه القواعد قريبا؟".

وعرّف الدليل النفايات المعدية -نوع من أنواع النفايات الطبية الخطرة- بأنها كافة أنواع النفايات التي تحتوي على كائنات دقيقة مسببة للمرض، مثل النفايات التي تحتوي على الدم أو إفرازات المرضى أو كل ما لامس جسم المريض من مناديل ورقية أو قفازات أو أقنعة.

وأكد على ضرورة أن تُعامل جميع مخلفات مستشفيات ومنشآت العزل والحجر الصحي، على أنها نفايات طبية خطرة.

وأضاف "تغلق أكياس نفايات مستشفيات ومنشآت العزل والحجر الصحي بإحكام ويتم تعبئتها في كيس آخر قبل نقلها إلى غرفة تخزين النفايات تمهيدًا لنقلها لمرفق المعالجة، تجنبًا لانبعاث هواء محمل بالفيروسات عند الضغط عليها وخصوصا في حال نقل الأكياس دون حاويات".

وأمس سجلت وزارة الصحة المصرية 923 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و67 حالة وفاة، وبذلك فإن إجمالي العدد المعلن الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

لقطات من الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة البيئة المصرية