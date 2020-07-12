البث الحي
سياسة|مصر

"مصر طبطبت عليك" تصريحات السيسي تثير سخرية المواطنين (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
12/7/2020

وكانت أبرز تصريحات السيسي -المثيرة لسخرية المغردين- إعطاء شقة لكل "مواطن"، وسؤاله: "مصر طبطبت عليك والا لأ؟"، فضلًا عن مناشدة وزارة الدفاع لمنح الدولة جزءًا من الأراضي، وكذلك فرض توصيل الغاز بالسيارات -توفيرًا للبنزين وحماية للبيئة- قبل ترخيصها.

السيسي يتحدث عن مواد متوفرة ويتعين استخدامها

وقوبلت التصريحات بردود أفعال ساخرة مقارنةً بواقع المواطن المصري، وعبر آخرون عن خيبة أملهم من استمرار إطلاق وعود مستقبلية للمصرين من دون تحقق أي منها على أرض الواقع.

وقال مغردون إن مناشدة وزارة الدفاع لمنح الدولة جانبا من مشروعاتها أمر غير مقبول، لكنه واقع في دولة العسكر على حد وصفهم.

https://twitter.com/eslam11686abdo/status/1282274058265034753?ref_src=twsrc%5Etfw

وتصدر وسم السيسي قائمة الوسوم الأعلى تداولا في مصر، بتغريدات تحمل اقتباسات من تصريحاته ومقاطع فيديو لها.

https://twitter.com/RAshry_/status/1282299856569204737?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)