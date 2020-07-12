"مصر طبطبت عليك" تصريحات السيسي تثير سخرية المواطنين (فيديو)

وكانت أبرز تصريحات السيسي -المثيرة لسخرية المغردين- إعطاء شقة لكل "مواطن"، وسؤاله: "مصر طبطبت عليك والا لأ؟"، فضلًا عن مناشدة وزارة الدفاع لمنح الدولة جزءًا من الأراضي، وكذلك فرض توصيل الغاز بالسيارات -توفيرًا للبنزين وحماية للبيئة- قبل ترخيصها.

السيسي يتحدث عن مواد متوفرة ويتعين استخدامها

#السيسي بيسأل مصر طبطت عليك ولا لأ الحقيقة إنه نظامك أخرجني من مصر من سبع سني

نظامك وضع اسمي في قائمة اغتيالات في دمياط

نظامك حكم عليا بخمس سنين سجن غيابي

نظامك وضعني على ثلاث قوائم إرهاب

نظامك يحاول إسقاط الجنسية المصرية عني

نظامك دمر بيتي وكسر محتوياته أتمنى اكون جاوبت pic.twitter.com/kKM5lj9lnn — Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 12, 2020

وقوبلت التصريحات بردود أفعال ساخرة مقارنةً بواقع المواطن المصري، وعبر آخرون عن خيبة أملهم من استمرار إطلاق وعود مستقبلية للمصرين من دون تحقق أي منها على أرض الواقع.

السيسي: كل مواطن في مصر هيطلب شقه هنديهاله.. وهنعملكم أحلى حاجة في الدنيا ..#eXtranews pic.twitter.com/FwILSg5dty — eXtra news (@Extranewstv) July 12, 2020

الرئيس #السيسي: منع ترخيص أي سيارة جديدة بشرط تركيب الغاز الطبيعي pic.twitter.com/k1CNiyNOma — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 12, 2020

السيسي: الدولة بتدي المواطن شقة تمنها 600 ألف جنيه.. يبقى مصر وقفت جنبك وطبطبت عليك ولا لا؟#eXtranews pic.twitter.com/FrLIShs7Ej — eXtra news (@Extranewstv) July 12, 2020

وقال مغردون إن مناشدة وزارة الدفاع لمنح الدولة جانبا من مشروعاتها أمر غير مقبول، لكنه واقع في دولة العسكر على حد وصفهم.

بأمر السيسي….

لن يتم الترخيص لأي سيارة جديدة

إلا لو كانت تعمل بالغاز!!

وياتري الغاز ده منين؟!

دمت زخراً لولاد العم!#الغاز#السيسي#صباح_الخير pic.twitter.com/AnjUin2EXP — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 12, 2020

#السيسي: أوقفنا تراخيص البناء في القاهرة، تمهيدا لنقل المواطنين للمدن الجديدة هو السيسي ميعرفش ان العواصم بتبقى اكثر المدن كثافه في كل دول العالم؟ وميعرفش انه بالقرار دا هيقطع عيش ناس كتير؟ تخفيف الكثافة السكانية بتوفير نفس الخدمات وفرص العمل في الأقاليم مش بالعافيه يا عسكري — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) July 12, 2020

https://twitter.com/eslam11686abdo/status/1282274058265034753?ref_src=twsrc%5Etfw

وتصدر وسم السيسي قائمة الوسوم الأعلى تداولا في مصر، بتغريدات تحمل اقتباسات من تصريحاته ومقاطع فيديو لها.

https://twitter.com/RAshry_/status/1282299856569204737?ref_src=twsrc%5Etfw