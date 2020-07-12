مصر: شاهد عيان يروي اللحظات الأخيرة لضحايا شاطئ النخيل.. وانتشال جثامين (فيديو)

وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحادث، لا سيَّما مع وقوع الحادث، فجر الخميس الماضي، في منطقة صخرية بالشاطئ، ما أطال مدة البحث والوصول إلى الجثامين.

انتشال 7 جثامين حتى الآن وجاري البحث عن آخرين.. رئيس الإدارة المركزية للمصايف يعلن عن حالات غرق بالجملة إثر اندفاع مواطنين لإنقاذ طفل يغرق بشاطئ النخيل بالعجمي في #الإسكندرية pic.twitter.com/zf9BzwhK8b — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 10, 2020

وتداول مدونون مقاطع فيديو تظهر محاولات انتشال الجثث من المياه، فضلًا عن زيارة محافظ الإسكندرية للشاطئ وتحميله الأهالي مسؤولية الحادث.

شاطئ ٦ أكتوبر في النخيل حصد أرواح الكثير

و ادخلوا علي صفحه شاطئ النخيل و ح تسمعوا مآسي غرق فيه شباب كتير

و العجمي عموما كنا بنسمع عن وجود أبيار و جذب و دوامات و بنسمع أساطير عن بير العجمي اللي ناحيه الجزيرة اللي ببطلع ف الصبف ينادي و بخطف شباب لاحول ولاقوة إلابالله — NôõôNå (@nona87136839) July 10, 2020

وقرر محافظ الإسكندرية إغلاق الشاطئ بسور على مسافة كيلومترين، رافضًا اقتراحات السكان بعمل بوابات على مدخل مدينة النخيل، حتى لا يُحجب عنهم الشاطئ.

النيابة تقرر إغلاق شاطئ النخيل بالعجمى في #الإسكندرية واستدعاء مسؤولي الشاطئ للتحقيق بعد غرق 11 شخصًا والتصريح بدفنهم pic.twitter.com/T2sNOrQDS6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 11, 2020

مثل هذه التضحيات التي تفرض على الإنسان فجأة ودون ترتيب فيتصرف بما تمليه عليه المروءة والشهامة هي من أنبل مواقف الفداء والاستشهاد …….

اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناته. https://t.co/zmqh2SvzJ1 — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 11, 2020

ويشهد شاطئ النخيل تكرار مثل هذه الحوادث مع بداية دخول فصل الصيف، وسط مناشدات الأهالي بإزالة المصدات الأسمنتية والتي يجزم بعضهم أنها سبب حوادث الغرق المتكررة.

صورة من جوجل إيرث لمنطقة "شاطيء النخيل-الكيلو٢١ عجمي" واضح تأثير الصدادات الصخرية اللي عملها جهاز المدينة و واضح الدوامات و تيارات السحب اللي بتسحب اي حد يحاول يبعد عن اول ٢٠ متر من رمل الشاطيء … لابد من غلق الشاطيء و ازالة الصدادات دي و استبدالها بشبكة طويلة بطول الشاطيء pic.twitter.com/KgYhWfILOC — Ahmed Morgan ♑ (@MorGaizen) July 11, 2020

وتداول بعض النشطاء تغريدات قديمة لحوادث غرق مشابهة مطالبين المسؤولين بالتدخل والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

بالمناسبه مفيش سنه بتعدي بقالنا اكتر من ١٠ سنين إلا لما حد واتنين وتلاته واكتر بيموتو في شاطئ النخيل ده والسبب لحد النهارده غير معلوم ومحدش بيدور وراه ولا حتى بيطرح المشكله !! https://t.co/DpYgEKRXJR — Medhat Hegazy (@MedhatHegazy16) July 11, 2020