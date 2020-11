قطر تُصنّع أجهزة تنفس اصطناعي محلية لمواجهة كورونا (فيديو)

وبلغت طاقة الشركة الإنتاجية نحو 8 آلاف جهاز شهريًا؛ لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.

Amidst the COVID-19 pandemic, @MOD_Qatar-affiliated Barzan Holdings managed to manufacture ventilators that are 100% locally made in record time. The company is currently producing up to 8,000 ventilators per month to meet the needs of the local and global market. pic.twitter.com/NhlSvxemvw

