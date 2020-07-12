قطر تُصنّع أجهزة تنفس اصطناعي محلية لمواجهة كورونا (فيديو)

وبلغت طاقة الشركة الإنتاجية نحو 8 آلاف جهاز شهريًا؛ لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.

تمكّنت شركة برزان القابضة التابعة لوزارة الدفاع من تصنيع أجهزة للتنفس الصناعي قطرية المنشأ والابتكار وفي وقت قياسي خلال أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث وصلت قدرة الشركة الإنتاجية إلى 8 آلاف جهاز شهرياً لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي. pic.twitter.com/VzdGMtW7Y3 — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) July 12, 2020

Amidst the COVID-19 pandemic, @MOD_Qatar-affiliated Barzan Holdings managed to manufacture ventilators that are 100% locally made in record time. The company is currently producing up to 8,000 ventilators per month to meet the needs of the local and global market. pic.twitter.com/NhlSvxemvw — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) July 12, 2020

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة العامة 103 آلاف و128 إصابة بفيروس كورونا المستجد، قضى منهم جراء الإصابة 146 مصابًا، في حين تعافت 98 ألفًا و934 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 12 مليونًا و816 ألفًا و410 آلاف شخص، وأودى بحياة 566 ألفًا و670 حالةً متأثرةً بالإصابة، بينما تعافى 7 ملايين و466 ألفًا و74 مريضًا، حتى اللحظة.

ومع تصاعد الأزمة الخليجية وتنامي التهديدات الإقليمية، بدأت الدوحة في التوجه للاستثمار في الصناعات الدفاعية للعمل على تلبية احتياجاتها في مجال الدفاع والأمن على المدى الطويل.

وكانت قطر قد أعلنت في مارس/آذار 2018 أثناء حفل افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018" عن تأسيس شركة (برزان القابضة)، وقالت إنها شركة متخصصة في مجالات الدفاع والأمن لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية.

وتولى وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية رئاسة مجلس إدارة شركة (برزان)، بينما تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة محمد مبارك الخاطر.

كما حرصت برزان على الاستعانة بأصحاب الخبرات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، فوظفت الرئيس السابق لشركة (Arquus) الفرنسية لتصنيع العربات المصفحة ستيفانو تشميليوسكي، مستشارا لديها.

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