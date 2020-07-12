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قطر تُصنّع أجهزة تنفس اصطناعي محلية لمواجهة كورونا (فيديو)

أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة لبرزان القابضة
أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة لبرزان القابضة
12/7/2020

وبلغت طاقة الشركة الإنتاجية نحو 8 آلاف جهاز شهريًا؛ لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة العامة 103 آلاف و128 إصابة بفيروس كورونا المستجد، قضى منهم جراء الإصابة 146 مصابًا، في حين تعافت 98 ألفًا و934 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي 12 مليونًا و816 ألفًا و410 آلاف شخص، وأودى بحياة 566 ألفًا و670 حالةً متأثرةً بالإصابة، بينما تعافى 7 ملايين و466 ألفًا و74 مريضًا، حتى اللحظة.

ومع تصاعد الأزمة الخليجية وتنامي التهديدات الإقليمية، بدأت الدوحة في التوجه للاستثمار في الصناعات الدفاعية للعمل على تلبية احتياجاتها في مجال الدفاع والأمن على المدى الطويل.

وكانت قطر قد أعلنت في مارس/آذار 2018 أثناء حفل افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018" عن تأسيس شركة (برزان القابضة)، وقالت إنها شركة متخصصة في مجالات الدفاع والأمن لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية.

وتولى وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية رئاسة مجلس إدارة شركة (برزان)، بينما تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة محمد مبارك الخاطر.

كما حرصت برزان على الاستعانة بأصحاب الخبرات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، فوظفت الرئيس السابق لشركة (Arquus) الفرنسية لتصنيع العربات المصفحة ستيفانو تشميليوسكي، مستشارا لديها.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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