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سياسة

"فرصة ضائعة".. مسؤولون وشركات أمريكية يعطلون اعتماد البلازما للوقاية من كورونا

بلازما الدم من شخص تعافى من الإصابة بفيروس كورونا
بلازما الدم من شخص تعافى من الإصابة بفيروس كورونا
12/7/2020

جاء ذلك وفقا لتحقيق أجرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

 وقال الأطباء والخبراء إن جرعة بحقنة في الكتف تحوي بلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة للمتعافين من كوفيد- 19 يمكن أن تكون بمثابة مصل للناس  ضد الفيروس لعدة أشهر لكن المسؤولين الاتحاديين والشركات لم يتخذوا قرارا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس السبت.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الاتحاديين رفضوا طلبات مناقشة الاقتراح مرتين ورفضت شركات الأدوية تصميم أو تصنيع الجرعات رغم اعترافها بالفعالية المحتملة للخطة.

 وقال مايكل جوينر، الباحث في "مايو كلينيك" الذي يقود برنامجا ترعاه إدارة الغذاء والدواء للاستفادة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا من المتعافين من كوفيد- 19، وصف هذا التقاعس بأنه "فرصة ضائعة".

ويقول التقرير إن الخلاف دائر حول التوقيت وليس حول ما تعد الفكرة به من نجاح. 

وقال مسؤولو الصحة الاتحاديون ومجموعات شركات صناعة الأدوية إن أي علاج قائم على البلازما يجب أن يتم تركيزه على علاج المرضى المصابين بالعدوى بالفعل، وليس على الوقاية.

 قال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن هذه الفكرة "مفهوم جذاب" لكن العلماء بحاجة إلى إثبات أنها فعالة لدى الحالات النشطة أولا.

رقم قياسي

وسجّلت الولايات المتّحدة أمس السبت 66 ألف و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكورونا في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3 ملايين و242 ألفا و73 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134ألف و729 شخصا

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.

ترمب يرتدي الكمامة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كمامة للمرة الأولى في مكان عام السبت خلال زيارته مركزاً طبياً.

وكان ترمب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الابيض "أعتقد ان وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يوما أبدا ضد الاقنعة، لكني أعتقد بأن لها مكانا وزمانا مناسبين".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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