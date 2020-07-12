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سياسة|الإمارات

شاهد: "ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل هروب المستثمر الهندي شيتي من الإمارات

تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم" كشف تفاصيلَ تُعرض لأول مرة حول قضية هروب المستثمر الهندي الشهير بي آر شيتي من الإمارات
تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم" كشف تفاصيلَ تُعرض لأول مرة حول قضية هروب المستثمر الهندي الشهير بي آر شيتي من الإمارات
12/7/2020

وعرض التحقيق وثائق مسربة تكشف أن شيتي كان جزءا من شبكة تدير شركات واستثمارات في مجالات مختلفة لصالح الشيخ منصور بن زايد شقيقِ ولي عهد أبو ظبي، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات.

وحصل التحقيق على تسريبات من داخل الإمارات توثق المراسلات الأخيرة بين المستثمر الهندي ومسؤول ديوان الشيخ محمد بن زايد، حيث تكشف أن شيتي خرج من الإمارات من دون عودة بعد أيام من اجتماع دُعي اليه في قصر البحر في أبو ظبي في 27 من يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما تكشف المراسلات المسربة عِلمَ ديوان الشيخ محمد بن زايد بتفاصيل الديون المرتبطة باستثمارات شيتي، وتطورات قضيته بخلاف ما روجت له شخصيات مقربة من دوائر صنع القرار في أبو ظبي، والتي أبدت استغرابها من كيفية هروب الرجل وتركِ مصارف إماراتية في مهب الإفلاس.

المصدر : الجزيرة
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