البث الحي
سياسة|أمريكا

ترمب يرتدي الكمامة للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرتدي كمامة أثناء زيارة إلى مستشفى عسكري
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرتدي كمامة أثناء زيارة إلى مستشفى عسكري
12/7/2020

وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها علنا الرئيس الأمريكي الكمامة التي أوصى بها مسؤولو الصحة إجراءً وقائياً ضد الانتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ترمب بمروحية إلى المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد في ضواحي واشنطن لزيارة الجنود المصابين ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى كوفيد.19- وأثناء مغادرته البيت الأبيض، قال للصحفيين "عندما تكون في المستشفى، خاصة … فإنه من المتوقع ارتداء كمامة".

وكان ترمب يرتدي كمامة في رواق والتر ريد، عندما بدأ زيارته. ولم يكن يرتديها عندما ترجل من المروحية داخل المنشأة.

وتأخر الرئيس الأمريكي في ارتداء الكمامة أثناء الجائحة التي انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أذار/مارس.

رقم قياسي

وسجّلت الولايات المتّحدة أمس السبت 66 ألف و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكورونا في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3 ملايين و242 ألفا و73 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134ألف و729 شخصا.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)