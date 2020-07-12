ترمب يرتدي الكمامة للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا (فيديو)

وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها علنا الرئيس الأمريكي الكمامة التي أوصى بها مسؤولو الصحة إجراءً وقائياً ضد الانتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ترمب بمروحية إلى المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد في ضواحي واشنطن لزيارة الجنود المصابين ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى كوفيد.19- وأثناء مغادرته البيت الأبيض، قال للصحفيين "عندما تكون في المستشفى، خاصة … فإنه من المتوقع ارتداء كمامة".

وكان ترمب يرتدي كمامة في رواق والتر ريد، عندما بدأ زيارته. ولم يكن يرتديها عندما ترجل من المروحية داخل المنشأة.

وتأخر الرئيس الأمريكي في ارتداء الكمامة أثناء الجائحة التي انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أذار/مارس.

#BREAKING: President Trump visits Walter Reed National Military Medical Center. He is wearing a mask. pic.twitter.com/uZOzM4Lpvs — The Hill (@thehill) July 11, 2020

رقم قياسي

وسجّلت الولايات المتّحدة أمس السبت 66 ألف و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكورونا في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3 ملايين و242 ألفا و73 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134ألف و729 شخصا.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.