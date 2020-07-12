أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا عالميا (السبت 11 يوليو/تموز)

دول عربية

في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 67 وفاة، و923 إصابة بفيروس كورونا، وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها رصدت أيضا تعافي 602 مصاب بالفيروس، وأشارت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 81 ألفا و158، منها 3 آلاف و769 وفاة، و23 ألفا و876 متعافيا.

في فلسطين قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت 5 وفيات بكورونا، و463 إصابة، وأشارت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و688، بينها 32 وفاة، و829 حالة شفاء، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس الشرقية المحتلة.

في الصومال أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 13 إصابة بالفيروس، و55 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 3 آلاف و51، بينها 92 وفاة، و1264 متعاف.

في المغرب أفادت وزارة الصحة بتسجيل حالتي وفاة و214 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 238 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و542، منها 245 وفاة، و12 ألفا و65 حالة تعاف.

في لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 67 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 39، قبل أن تضيف الوزارة في بيان لاحق، أنها سجلت 19 إصابة لمواطنين وافدين من الخارج، لترتفع الحصيلة اليومية للإصابات بالفيروس إلى 86، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.526، منها 36 وفاة، و1402 حالة تعاف.

في الجزائر قالت وزارة الصحة إنها سجلت 8 وفيات، و470 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافى 251 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18 ألفا و712، منها 1004 وفيات، و13 ألفا و375 حالة تعاف.

في اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا بتسجيل وفاة و9 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 12 حالة شفاء منه.

في السودان أفادت وزارة الصحة السودانية، بتسجيل وفاة و46 إصابة بكورونا، إضافة إلى 64 حالة شفاء، وقالت الوزارة في بيان، إن تلك الحصيلة خاصة بيوم الأربعاء الماضي، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و250، منها 650 وفاة، و5 آلاف و341 حالة تعاف.

في الأردن، رصدت وزارة الصحة 3 إصابات بكورونا لوافدين من الخارج، إضافة إلى 5 حالات شفاء، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1176، بينها 10 وفيات، و951 حالة تعاف.

في تونس، سجلت وزارة الصحة 5 إصابات بكورونا لوافدين من الخارج، ووفق بيان للوزارة، وصل إجمالي الإصابات إلى 1.245، بينها 50 وفاة، و1.076 حالة شفاء.

في السعودية أفادت وزارة الصحة بأنها سجلت 30 وفاة وألفين و994 إصابة، إضافة إلى ألفين و370 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 229 ألفا و480، منها ألفان و181 وفاة، و156 ألفا و396 حالة شفاء.

في قطر، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 498 إصابة، إضافة إلى 701حالة تعاف، وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 103 آلاف و128، منها 164 وفاة، و98 ألفا و934 حالة شفاء.

في الإمارات، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 403 إصابات، إضافة إلى 679 حالة تعاف، وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي الإصابات 54 ألفا و435، منها 331 وفاة، و44 ألفا و648 حالة تعاف.

في العراق أفادت وزارة الصحة بتسجيل 95 وفاة وألفين و734 إصابة بكورونا وأضافت الوزارة في بيان أن "إجمالي الإصابات بلغ 75 ألفا و194، توفي منها ثلاثة آلاف و55، فيما تماثل للشفاء 43 ألفا و79".

في ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) تسجيل 47 إصابة بالفيروس، و33 حالة شفاء في طرابلس وسبها، وأضاف المركز في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1389، بينها 38 وفاة، و340 حالة تعاف.

في عمان قالت وزارة الصحة إنها سجلت 4 وفيات و1083 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"، و1030 حالة تعافٍ، وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 54 ألفاً و697، بينها 248 حالة وفاة، و35 ألفاً و255 حالة شفاء.

تركيا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا إلى 193 ألفا و217، إثر تسجيل 1334 حالة شفاء جديدة.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة، السبت، ارتفاع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 211 ألفا و981 بعد رصد 1016 إصابة جديدة.

كما سجلت الوزارة، 21 وفاة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 5344.

روسيا

أعلنت السلطات الروسية، السبت، تسجيل 188 وفاة و6611 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن السلطات الصحية في البلاد أن الإصابات الجديدة سجلت في 83 من أصل 85 إقليما روسيا.

وأوضحت أنه تم تسجيل 6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 720 ألفا و 547.

فيما ارتفعت الوفيات إلى 11 ألفا و205 أشخاص، وذلك بعد تسجيل 188 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وحتى اليوم، بلغ عدد المتعافين من كورونا في روسيا نحو نصف مليون شخص، بحسب المصدر نفسه.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات.

الولايات المتحدة

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بما يزيد على 69000 حالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وفقا لإحصاءات رويترز، مسجلة رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي التزمت فيه شركة والت ديزني بخططها لإعادة فتح متنزهها الرئيسي في فلوريدا المتضررة بشدة.

أوربا

قالت صحيفة ديلي ميل إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب من أصحاب العمل الأسبوع المقبل البدء في مطالبة الموظفين بالعودة إلى أماكن عملهم في حالة إذا كان ذلك آمنا، وذلك بهدف درء مخاطر فيروس كورونا على الاقتصاد.

قالت كرواتيا إن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في معظم الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من الأسبوع المقبل مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

الأمريكتان

قالت سلطات ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة إنها ستطلق سراح ما يصل إلى 8000 سجين قبل إتمام فترات عقوباتهم للحد من انتشار كوفيد-19 داخل سجون الولاية.

أظهرت الفحوص إصابة رئيسة بوليفيا جانيني آنييس وزعيم الحزب الاشتراكي الفنزويلي ديوسدادو كابيلو بكوفيد-19.

آسيا والمحيط الهادي

كشفت فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، عن واحدة من أعلى الزيادات اليومية في الإصابات وحذرت من أن الأرقام ستزداد سوءا قبل أن تتجه للتحسن، وذلك مع بدء عاصمتها أول عطلة نهاية أسبوع ضمن فترة إجراءات عزل عام تستمر لستة أسابيع.

غادرت أسوأ حالة إصابة بكوفيد-19 في فيتنام، وهي لطيار بريطاني بدا في لحظة ما أنه على وشك الوفاة، المستشفى اليوم السبت عائدا إلى وطنه بعد أن لفتت قصة تعافيه المأساوية الأنظار في أنحاء البلاد

الشرق الأوسط وأفريقيا

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى حظر التجمعات الكبيرة مثل حفلات الزفاف والمآتم للحد من ارتفاع وتيرة العدوى، لكنه أصر على أن اقتصاد البلاد يجب أن يبقى مفتوحا.

قال رئيس مجلس إقليم جاوتنج، أكثر أقاليم جنوب أفريقيا اكتظاظا بالسكان، إن الاختبارات أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19، في الوقت الذي بلغت فيه الحالات الجديدة رقما قياسيا بالنسبة للعدد المسجل في يوم واحد في البلاد.

المستجدات الطبية

دعا رجل الأعمال الخيرية الملياردير بيل جيتس إلى توفير عقاقير كوفيد-19 ولقاح في نهاية المطاف للدول والأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وليس إلى "أعلى مزايد"، قائلا إن الاعتماد على قوى السوق سيؤدي إلى إطالة أمد انتشار الجائحة.

قالت شركة بيوكون المحدودة الهندية للأدوية إنها تلقت موافقة تنظيمية على استخدام دوائها إيتوليزوماب مع المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من حالة ضيق تنقس متوسطة إلى شديدة.

قال المؤسس المشارك لشركة كانسينو بيولوجيكس الصينية لتطوير اللقاحات إنها تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي والسعودية لإطلاق المرحلة الثالثة من تجربة لقاحها لعلاج كوفيد-19.

الآثار الاقتصادية

قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس إن التوقعات على المدى المتوسط ​​للاقتصاد الهندي لا تزال غير مؤكدة مع استمرار سلاسل التوريد والطلب في التعافي بشكل كامل حتى الآن، في حين أن مسار انتشار فيروس كورونا وطول أمد تأثيره لا يزالان غير معروفين.

قالت الهيئة المنظمة لشؤون المال إنه يتعين على البنوك الصينية أن تستعد لقفزة كبيرة في القروض المعدومة بسبب الألم الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تدهور جودة الأصول في بعض المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم يتسارع.