منظمة الصحة تؤكد: وسيلة أخرى غير الهواء أكثر شيوعا لنقل عدوى كورونا.. ما هي؟

ونشرت المنظمة، الخميس تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقرّ ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء.

لكن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بهذه الطريقة، أمر لا يمكن منعه من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.

متى يكون الهواء ناقلا للجراثيم؟

وقال تقرير لرويترز، إن جائحة فيروس كورونا المستجد، أعادت إلى السطح خلافا قديما بين خبراء الطب بشأن طريقة انتقال الأمراض.. خلافا يرجع لما يقرب من قرن من الزمان، منذ نشأة نظرية الجراثيم.

وأقرّت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر من خلال قطيرات بالغة الصغر يحملها الهواء، في خطوة ألقت الضوء على آراء أكثر من 200 خبير في علم الهباء الجوي شكوا علنا من أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لم تحذر الناس من هذا الخطر.

غير أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تصر على أنه يتعين وجود دليل أكثر حسما على أن فيروس كورونا،يمكن أن ينتقل عن طريق الهواء، وهو أمر من شأنه أن يضع هذا الفيروس على قدم المساواة مع الحصبة والسل ويتطلب تدابير أشد لاحتواء انتشاره.

A simple spreadsheet estimation tool for COVID airborne-only transmission indoors. Based on airborne infection models, e.g. https://t.co/gAaUOtucbG and refs therein

– A few examples: university, bus etc

– Can download into Excel and adapt for your casehttps://t.co/crXOooX3in — Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) June 23, 2020

وقال خوسيه خيمينيث الكيميائي بجامعة كولورادو الذي شارك في التوقيع على رسالة علنية تحث المنظمة على تغيير إرشاداتها إن "بطء تحرك منظمة الصحة العالمية بشأن هذه المسألة، يبطئ للأسف وتيرة السيطرة على هذا الوباء".

وأوضح خيمينيث وخبراء آخرون في مجال انتقال العدوى عبر الهباء الجوي إن منظمة الصحة تتمسك بشدة بفكرة أن الجراثيم تنتشر بشكل أساسي من خلال الاختلاط بشخص مصاب أو بشيء ملوث.

وتلك الفكرة هي إحدى ركائز الطب الحديث، وهي ترفض صراحة نظرية انتقال الأمراض عبر الهواء الفاسد والتي نشأت في العصور الوسطى وتفترض أن الأبخرة السامة الكريهة الرائحة التي تتكون من مادة متعفنة تسبب أمراضا مثل الكوليرا والطاعون.

وقال الدكتور دونالد ميلتون خبير انتقال الجسيمات عبر الهواء بجامعة ماريلاند وأحد كاتبي الرسالة الرئيسيين "هذا جزء من ثقافة الطب في أوائل القرن العشرين، فالقبول بأن شيئا ما محمول جوا يتطلب مستوى عاليا من الإثبات".

WHO released a new "Scientific Brief" on Transmission of SARS-CoV-2 today. New recommendations are a mixed bag, some good to hear but others are a real problem. https://t.co/QsRm6TOZRF Read on for my take on this. @UMDPublicHealth @President_Pines — Don Milton (@Don_Milton) July 9, 2020

وقال الموقعون على الرسالة إن هذا الدليل يمكن أن يشمل إجراء دراسات عن حيوانات مختبرية تصاب بالمرض بسبب تعرضها للفيروس في الهواء أو دراسات تظهر جسيمات للفيروس قابلة للحياة في عينات الهواء – وهو مستوى من الإثبات غير مطلوب لأنماط أخرى لانتقال المرض مثل ملامسة الأسطح الملوثة.

منظمة الصحة:الأدلة مطلوبة

وبالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذا الدليل ضروري نظرا لأنها تقدم النصح للدول على مختلف دخلها ومواردها لاتخاذ تدابير أشد صرامة في مواجهة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 550 ألف شخص على مستوى العالم مع أكثر من 12 مليون إصابة مؤكدة.

وطالبت الوثيقة الإرشادية الأخيرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية يوم الخميس بإجراء المزيد من البحوث حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء والذي قالت إنه "لم يتم إثباته".

Some #COVID19 outbreak reports related to crowded indoor spaces have suggested the possibility of aerosol transmission combined with droplet transmission e.g. during choir practice, in restaurants or gyms.

We need more studies to understand such outbreaks https://t.co/WHHe4vuyF8 pic.twitter.com/coWuRrLy5V — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 9, 2020

وقال الدكتور جون كونلي خبير الأمراض المعدية في جامعة كالجاري وهو ضمن مجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يقدمون المشورة بشأن الإرشادات المعنية بفيروس كورونا إن الدراسات لم تُظهر حتى الآن جزيئات فيروسية قابلة للحياة تطوف في الهواء.

وقال "أريد أن أرى أدلة في هذا الرذاذ الخفيف" ويؤكد كونلي وآخرون أنه إذا كان الفيروس ينتقل حقا عبر الهواء مثل الحصبة، لكان عدد الإصابات أكبر بكثير.

مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية

ورفضت الدكتورة مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الانتقادات بأن المنظمة معارضة لفكرة انتقال الفيروس عبر الهباء الجوي، قائلة إن المنظمة اعترفت بإمكانية انتقاله جوا خلال الإجراءات الطبية في وقت مبكر من الجائحة.

وقالت إن "من الممكن تماما" أن يكون الهباء الجوي عاملا في بعض الأحداث واسعة الانتشار كتلك التي ينقل فيها شخص مصاب العدوى لكثيرين في أماكن مزدحمة.

ووقعت العديد من هذه الأحداث في أماكن مثل النوادي الليلية حيث يتكدس الناس دون توخي الحذر على الأرجح إزاء حماية أنفسهم أو الآخرين من العدوى.

وقالت هاريس "وقعت معظم حالات تفشي العدوى في أماكن مغلقة ضعيفة التهوية وخلال تكدس يصعب فيه مراعاة التباعد الاجتماعي"، وأضافت أن المنظمة دعت لهذا السبب إلى دراسات عاجلة لمعرفة "ما حدث بالفعل في هذه التجمعات وما هي العوامل الرئيسية".