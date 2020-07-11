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سياسة|مصر

مصرع 11 شخصا حاولوا إنقاذ طفل من الغرق في "شاطئ الموت" شمالي مصر

غرق شابين بالإسكندرية رغم قرار إغلاق الشواطئ
غرق شابين بالإسكندرية رغم قرار إغلاق الشواطئ
11/7/2020

جاء ذلك وفق بيان صدر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

وذكر البيان أن 11 شخصا حاولوا إنقاذ طفل كان يصارع الأمواج داخل مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي، ما أسفر عن غرقهم جميعا، إضافة إلى الطفل

وأشار إلى أنه تم انتشال 8 من جثث الغرقى، وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية

يذكر أن شاطئ النخيل على البحر المتوسط والمعروف بـ"شاطئ الموت"، ضمن عدد من الشواطئ المغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس/آذار الماضي بقرار رئيس الوزراء، الخاص بحظر ارتيادها ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا..

إلا أن الشاطئ المذكور، بحسب شهود عيان، يشهد تدفقا للمرتادين الذين تحاول الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تفريقهم وإبعادهم عنه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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