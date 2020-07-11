ما أسباب تراجع معدل وفيات كورونا في العالم رغم زيادة عدد الإصابات؟ (فيديو)

وأرجع الدكتور محمد الريشي- اختصاصي الغدد الصماء والسكري- انخفاض الوفيات رغم ارتفاع أعداد الإصابات إلى استخدام بعض الأدوية التي أثبتت فعالية في علاج أعراض مرض فيروس كورونا.

وأوضح أن العامل الثاني الذي ساهم في الحد من الوفيات رغم كثرة الإصابات، هو أن المصابين بالفيروس يذهبون إلى المستشفيات فور إصابتهم بالمرض.

وأشار إلى أن التأخر في علاج المرض قد يسبب مضاعفات خطيرة مثلما حدث لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما عزل نفسه في المنزل ولم يذهب للمشفى إلا بعد تدهور حالته الصحية.

وأرجع الريشي أيضا ذلك إلى تحسن أداء الأطباء وتعاملهم مع المرض بثقة كبيرة، بعد أن تراجعت رهبة التعامل مع المرضى والمرض، كما أرجع معدل الإصابات الكثيرة إلى زيادة الفحص.

وقال الريشي، إن معدل الوفيات قد انخفض حتى بالنسبة للفئات المعرضة للخطر، وهي الفئة التي تعاني من بعض الأمراض الخطرة والأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات الأكبر كانت من بينهم.

وبخصوص الإجراءات الاحترازية المتبعة، أكد الريشي ضرورة التقيد بها، لكن دون ترهيب وتخويف الناس من الفيروس، ناصحا بأخذ كل الاحتياطات الضرورية للحيلولة دون التعرض للإصابة بالفيروس.

وبخصوص انخفاض الوفيات بين الأطباء والطواقم الطبية العاملة في علاج المصابين بفيروس كورونا، قال إن ذلك ربما يرجع لتعاملها مع المرضى ما أكسبهم ربما مناعة من المرض، كما لعب حسن التعامل ولبس الملابس الواقية دورا في ذلك.

وردا على سؤال حول الدول التي كانت بها نسبة وفيات قليلة بين فئات الأطباء، تحدث الريشي عن ألمانيا ودولة قطر، مشيرا إلى عدد الإصابات الكثيرة وانخفاض نسبة الوفيات بصورة كبيرة مقارنة مع الإصابات.