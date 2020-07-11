البث الحي
سياسة

ما أسباب تراجع معدل وفيات كورونا في العالم رغم زيادة عدد الإصابات؟ (فيديو)

11/7/2020

وأرجع الدكتور محمد الريشي- اختصاصي الغدد الصماء والسكري- انخفاض الوفيات رغم ارتفاع أعداد الإصابات إلى استخدام بعض الأدوية التي أثبتت فعالية في علاج أعراض مرض فيروس كورونا.
وأوضح أن العامل الثاني الذي ساهم في الحد من الوفيات رغم كثرة الإصابات، هو أن المصابين بالفيروس يذهبون إلى المستشفيات فور إصابتهم بالمرض.

وأشار إلى أن التأخر في علاج المرض قد يسبب مضاعفات خطيرة مثلما حدث لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما عزل نفسه في المنزل ولم يذهب للمشفى إلا بعد تدهور حالته الصحية.
وأرجع الريشي أيضا ذلك إلى تحسن أداء الأطباء وتعاملهم مع المرض بثقة كبيرة، بعد أن تراجعت رهبة التعامل مع المرضى والمرض، كما أرجع معدل الإصابات الكثيرة إلى زيادة الفحص.

وقال الريشي، إن معدل الوفيات قد انخفض حتى بالنسبة للفئات المعرضة للخطر، وهي الفئة التي تعاني من بعض الأمراض الخطرة والأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات الأكبر كانت من بينهم.
وبخصوص الإجراءات الاحترازية المتبعة، أكد الريشي ضرورة التقيد بها، لكن دون ترهيب وتخويف الناس من الفيروس، ناصحا بأخذ كل الاحتياطات الضرورية للحيلولة دون التعرض للإصابة بالفيروس.

وبخصوص انخفاض الوفيات بين الأطباء والطواقم الطبية العاملة في علاج المصابين بفيروس كورونا، قال إن ذلك ربما يرجع لتعاملها مع المرضى ما أكسبهم ربما مناعة من المرض، كما لعب حسن التعامل ولبس الملابس الواقية دورا في ذلك.

وردا على سؤال حول الدول التي كانت بها نسبة وفيات قليلة بين فئات الأطباء، تحدث الريشي عن ألمانيا ودولة قطر، مشيرا إلى عدد الإصابات الكثيرة وانخفاض نسبة الوفيات بصورة كبيرة مقارنة مع الإصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)