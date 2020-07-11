"لا نقوم بعمل جيد".. رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في أمريكا لليوم الثالث على التوالي

وشهدت أيضا ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية أمس الجمعة هي: ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن.

وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشد الولايات تضررا بالوباء، 92 حالة وفاة.

كما سجلت 11433 إصابة جديدة وسبعة آلاف مريض بالمستشفيات، في حين أعلنت أكثر من 48 مستشفى في فلوريدا عن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى في وحدات الرعاية الفائقة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز السبت أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3,18 مليون شخص، توفي منهم 133,969 شخصاً.

غير أنّ هذه الأرقام، رغم ضخامتها، تبقى في نظر خبراء الأوبئة دون الأعداد الحقيقية، والسبب في ذلك هو الصعوبات التي كانت تعترض عمليات الخضوع للفحوصات المخبرية خلال شهري مارس/ آذار وأبريل /نيسان.

وكانت الولايات المتّحدة سجّلت مساء الخميس حصيلة إصابات يومية قياسية تخطّت 65,500 إصابة.

مركز لفحص فيروس كورونا في فلوريدا

وقال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المُعدية في الإدارة الأميركية، إنّه "عندما نقارن أنفسنا بدول أخرى، لا أعتقد أنّه يمكننا القول إنّنا نقوم بعمل جيد".

ويدقّ الخبير الصحّي جرس الإنذار منذ أيام بخصوص ارتفاع عدد الاصابات الجديدة ولا سيّما في جنوب البلاد وغربها، مستنكراً التسرّع في رفع تدابير الإغلاق وتهوّر الأمريكيين.

وبالمقابل يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقليل من خطورة الوضع، وقد كتب على تويتر "للمرة المئة، أنّ سبب وجود الكثير من الحالات لدينا بالمقارنة مع دول أخرى أداؤها ليس جيّداً بقدر أدائنا، وبفارق شاسع، هو أنّ فحوصاتنا هي أكثر عدداً وأفضل نوعاً".

الإفراج عن آلاف السجناء

من ناحية أخرى، قالت سلطات ولاية كاليفورنيا إنها ستفرج عن نحو ثمانية آلاف نزيل من السجون لإبطاء انتشار فيروس كورونا داخل المنشآت.

وظهرت بؤر إصابة واسعة النطاق في عدة سجون بالولاية، وقالت إدارة السجون إن من المحتمل الإفراج عن النزلاء بنهاية أغسطس/آب.

وقال مسؤول إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا في بيان "نتخذ هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين، ويشمل الإجراء السجناء الذين يتبقى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم.

طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي

تأكيد إصابة وزير النفط الفنزويلي بفيروس كورونا

في فنزويلا، قال طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي على تويتر يوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من تأكد إصابة زعيم الحزب الاشتراكي بالفيروس أيضا.

وأعلن العيسمي أن الفحوص الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه بدأ التزام العزل الذاتي.

يأتي الإعلان عن إصابة العيسمي بفيروس كورونا بعد يوم من تأكيد إصابة أحد كبار مسؤولي الدولة، رئيس الجمعية التأسيسية ونائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي ديوسدادو كابيليو بالفيروس.

طارق العيسمي، السياسي الفنزويلي من أصول لبنانية وسورية، ويعتبر من كبار المسؤولين عن ملفات الاقتصاد في فنزويلا، وتم تعيينه في أبريل الماضي وزيرا للنفط، بالإضافة إلى منصب وزير الصناعة الذي يتولاه منذ العام الماضي.

https://twitter.com/qstreetjournal/status/1281711907536338945?ref_src=twsrc%5Etfw

البرازيل والمكسيك

وأعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة أنّ حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 70 ألفاً الجمعة بعد تسجيل البلاد 1214 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لكوفيد-19 في البرازيل إلى 70.398 وفاة من أصل أكثر من 1,8 مليون إصابة، بينها 45,048 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

لكن المجتمع العلميّ في البلاد، يؤكد أن هذه الأرقام أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة، في حين لا تبشر بتحوّل سريع للمنحنى الوبائي في بلد يبلغ عدد سكّانه 212 مليون نسمة وبات ثاني أكبر بلد تضرّراً بالوباء خلف الولايات المتّحدة.

وساو باولو- هي، وبفارق شاسع عن سائر الولايات، الأكثر تضرّراً بالوباء (17442 وفاة من أصل حوالى 360 ألف إصابة مؤكّدة)، تليها ريو دي جانيرو الواقعة أيضاً في جنوب شرق البلاد والتي سجّلت 11280 حالة وفاة من أصل حوالى 130 ألف إصابة مؤكّدة.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة، في وقت أعلن فيه الرئيس البرازيلي نفسه إصابته بالفيروس وحجر نفسه، لكنه قال إن حالته الصحية جيدة.

أمّا في المكسيك، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفا، في حين قالت الحكومة إن العدد الفعلي المصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

وسجلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس.