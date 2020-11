سد النهضة.. مصدر سوداني للجزيرة: إثيوبيا متعنتة ومصر تفضل مجلس الأمن

ونقلت الجزيرة عن مصدر سوداني مشارك في المفاوضات، قوله إن الخلافات في اللجنة القانونية ما تزال تراوح مكانها، متهما إثيوبيا بالتعنت، ومصرَ بتفضيل حل الخلافات في أروقة مجلس الأمن الدولي حيث تعتقد القاهرة أنها تتمتع بنفوذ أكبر هناك.

وقالت وزارة الري السودانية إن "مفاوضات سد النهضة تواصلت أمس الجمعة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بحضور المراقبين والخبراء".

وأشارت إلى أن "الفرق الفنية والقانونية عقدت جلسات متوازية لحل القضايا العالقة، سعياً للوصول لاتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة، مشيرة إلى أن الدول الثلاث قدمت مقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني.

ويشمل ذلك بحسب البيان "المعالجات التي يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض، كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من سد النهضة".

وبحسب البيان، فإن هناك تقدما في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة.

من جهة ثانية قالت الوزارة، إنه جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات".

وأضاف البيان "تم الاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن".

ويعقد الاجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه للدول المعنية، يوم غد الأحد، حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما يعقد السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.

من جانبها قالت وزارة الموارد المائية المصرية، إن "ثامن أيام مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، وإن القاهرة رفضت مقترحا من أديس أبابا بتأجيل بت الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق".

I participated in a productive Bureau of AU Heads of State mtng convened by @AUChair2020 to discuss the #GERD dam. Wise Pan-African leadership shown by Pres @AlsisiOfficial, PM @AbiyAhmedAli & @SudanPMHamdok as they agreed to an AU-led process to resolve outstanding issues. pic.twitter.com/WrHW68cYn7

— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) June 26, 2020