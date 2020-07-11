البث الحي
سياسة

دول طالبتها بتدخل الجيش.. الجزائر تكشف عن موقفها من الأزمة الليبية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
11/7/2020

وقال بوقادوم في تصريحات صحفية اليوم على هامش حضوره منتدى جريدة "الشعب" الحكومية، إن بعض الدول طالبت الجزائر بأن ترسل قوات من جيشها إلى مناطق النزاع لفرض احترام وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القيود الدستورية منعت استجابة الجزائر لهذه المطالب.

ودعا الوزير جميع الأطراف التي لها مصالح في ليبيا إلى الدخول في المسار الجزائري للتسوية السلمية للنزاع الليبي، نافيا أن يكون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد طعن في شرعية الحكومة الليبية "كما تحاول بعض الأبواق الترويج له".

وبشأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قال بوقادوم" لقد زرت حفتر وكان كلامه جيدا حول الجزائر ويصر على دور الجزائر في الملف الليبي".

وأكد أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء في ليبيا، مضيفا أن "الحرب بالوكالة ستحول ليبيا إلى صومال جديد".

وقال بوقادوم: "مصلحتنا هي وحدة ليبيا وليس لنا أطماع لا في الغاز ولا في النفط"، مؤكدا أن الجزائر ترفض جميع أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

وأشار الوزير إلى أنه لو تم احترام وقف توريد السلاح إلى ليبيا ووقف إرسال المرتزقة وتقديم الحلول السياسية، "فإن ليبيا كانت ستصل إلى حل للأزمة"، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الجزائرية "تواصل العمل في الكواليس وفي صمت من أجل الوصول إلى حل سياسي يجمع كل الفرقاء الليبين في أقرب وقت".

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

وكشف بوقادوم عن أن تعيين وزير الشؤون الخارجية الجزائرية الأسبق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا في ليبيا عارضته ضغوطات وصراع مصالح بمجلس الأمن الدولي.

وأردف بوقادوم قائلا "الجامعة العربية لا تسطيع فرض قرارها على المجتمع  الدولي وهي تحتاج حاليا إلى مراجعة آليات عملها".

وفي سياق آخر، قال بوقادوم إن العلاقات الجزائرية الفرنسية حاليا تقوم على الاحترام  المتبادل، قائلا إن "الجزائر لن تنسى أبدا ملف الذاكرة الوطنية، بعد استرجاع رفات 24 شهيدا لأبطال المقاومة الشعبية".

وأوضح أنه لم يتم التعرف بعد على العدد الحقيقي لجماجم الجزائريين في متحف "الإنسان" بباريس.

وقدر بوقادوم الجالية الجزائرية في فرنسا بحوالي 6 ملايين غير أن مليونين فقط مسجلين في القنصليات الفرنسية.

وتحدث وزير الخارجية الجزائري عن مفاوضات جارية مع إسبانيا وإيطاليا بشأن ترسيم الحدود البحرية ، قائلا :"سيتم حسم الموضوع في سبتمبر/أيلول المقبل".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)