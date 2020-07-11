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دراسة: ارتفاع السكر في الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى فيروس كورونا

ارتفاع السكر في الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى فيروس كورونا
ارتفاع السكر في الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى فيروس كورونا
11/7/2020

وهذه المرة الأولى التي يؤكد فيها علماء أن المرضى الذين يسجلون معدلات عالية من السكر في الدم من دون تشخيص إصابتهم بالسكري، يواجهون خطرا أكبر بالموت من كوفيد-19، على ما ورد في مجلة (ديابيتولوجيا).
وحلل الباحثون معدلات الوفيات لـ605 مرضى بكوفيد-19 في مستشفيين بمدينة ووهان الصينية، وكتب هؤلاء أن معدلات السكر المرتفعة في الدم مرتبطة- بمعزل عن كل العوامل الأخرى- بازدياد خطر الوفاة والمضاعفات جراء كوفيد-19.
وقد استند معدو الدراسة إلى بحوث سابقة أجريت على مرضى السكري.
وفي فرنسا، قضى مريض من كل عشرة مصابين بكوفيد-19 يعانون أيضا من السكري.
وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة لدى المصابين بالفيروس من غير مرضى السكري، وفق ما أظهرت دراسة نشرتها المجلة عينها في مايو/ أيار.

سبب ازدياد معدلات الوفاة لدى المصابين جراء السكري غير مؤكد

ولا يزال سبب ازدياد معدلات الوفاة لدى مرضى كوفيد-19 جراء السكري غير مؤكد، في حين قال الباحثون في الدراسة المنشورة الجمعة إن تخثر الدم والتفاعل المفرط لجهاز المناعة قد يكون له دور في هذا الموضوع.
ودعا معدو الدراسة المستشفيات إلى إجراء فحوص لجميع مرضى كوفيد-19 لمعرفة مستويات السكر لديهم، خلافا للتوصيات بحصر ذلك بالمرضى المثبتة إصابتهم بالسكري.

غير أن باحثين غير مشاركين في الدراسة حذروا من حدود هذه الدراسة،  وقال أستاذ علوم الأيض في جامعة غلاسكو نافيد ستار "إنه تقرير جيد لكنه يتماشى تماما مع التوقعات".
وأوضح" ما لا يمكن للباحثين تأكيده هو ما إذا كان الاستهداف المتفاوت لمستويات السكر في الدم لدى المرضى يقود إلى فروق في النتائج".

المصدر : فرانس برس
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