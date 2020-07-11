ترمب يعد "الحالمين" بالحصول على الجنسية الأمريكية

وجاءت تصريحات ترمب خلال لقاء مع شبكة تيليموندو نوتيثياس Telemundo الناطقة بالإسبانية.

ويمهد القانون المنتظر الطريق لمنح الجنسية للمهاجرين المعروفين باسم "الحالمين"، ممن قدِموا للبلاد وهم أطفال.

و"الحالمون" هم مهاجرون غير نظاميين دخلوا إلى الولايات المتحدة واستقروا فيها عندما كانوا أطفالا، ويبلغ عددهم نحو 650 ألفًا.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت، في يونيو/حزيران الماضي، حكمًا يبطل مساعي ترمب لإلغاء برنامج "داكا" الذي يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن إدارة ترمب لم تقدم تبريرًا قانونيًا قويًا، وسمحت بالإبقاء على برنامج "داكا" في الوقت الراهن.

وأيد القضاة حكمًا أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترمب الرامية إلى إلغاء برنامج "الإجراء المؤجل للواصلين أطفالا"، المعروف اختصارا بـ"داكا"، كانت "غير قانونية".

ونص الحكم على أن هناك أساليب إدارية قانونية يمكن أن يستخدمها ترمب لإلغاء البرنامج، ما يعيد القضية إلى إدارته من جديد إذا أرادت المضي قدما في القضية.

وقال ترمب، أمس، خلال المقابلة: "سأصدر أمرًا تنفيذيًا كبيرًا، لدي القدرة على القيام بذلك كرئيس وسأجعل "داكا" (القرار المؤجل للذين وصلوا أطفالًا) جزءًا منه".

وقال ترمب في المقابلة إنه بعد حكم المحكمة، سيصدر أمرا يعالج قضايا الهجرة المرتبطة ببرنامج "داكا"، وأضاف "سيكون لدينا طريق للمواطنة".

ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترمب، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، إلى إلغاء البرنامج معتبرةً أنه "غير قانوني".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أصدر ترمب قرارًا يلغي بموجبه أمرًا تنفيذيًا (يعرف باسم "داكا")، أصدره سلفه باراك أوباما، في 15 يونيو 2012.

وبموجب أمر أوباما التنفيذي، سُمح بشكلٍ مشروط لـ800 ألفًا من "الحالمين"، بالبقاء والعمل والمشاركة في النظام التعليمي والجيش الأمريكي.

وقد أمن الحماية لهذا العدد من المهاجرين المهددين بالترحيل، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي تعد ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

بيان البيت الأبيض

لكن يبدو أن البيت الأبيض تراجع عن الفكرة قائلا بعد ساعات إن الأمر كان مجرد احتمال في المحادثات مع الكونغرس حول قوانين الهجرة.

وبعد ساعات من المقابلة، أصدر البيت الأبيض بيانا بدا كأنه تراجع عن تصريحات ترمب بشأن إنشاء طريق للمواطنة للمستفيدين من برنامج "داكا".

وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض جود دير "كما أعلن الرئيس، اليوم، فإنه يعمل على أمر تنفيذي لإنشاء نظام هجرة قائم على الجدارة لحماية العمال الأمريكيين بشكل أكبر".

وأضاف "علاوة على ذلك، قال الرئيس قبل فترة طويلة إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لإيجاد حل تشريعي لـ"داكا" يمكن أن يشمل المواطنة، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود".

وتابع "للأسف، رفض الديمقراطيون باستمرار هذه العروض؛ لأنهم يعارضون أي شيء آخر غير الحدود المفتوحة بشكل كامل".

ويواجه ترامب معركة شاقة لإعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقد جعل وقف الهجرة القانونية وغير القانونية، حجر الزاوية في توجهه إلى قاعدته الشعبية المؤلفة من أشخاص "بيض" من الطبقة العاملة.