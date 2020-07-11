ترمب يصدر عفوا عن مستشاره قبل أيام من دخوله السجن

وحُكم على ستون في فبراير/ شباط بالسجن لمدة 40 شهراً في إطار التحقيق حول تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ "الرئيس دونالد ترمب وقّع اليوم أمر رحمة تنفيذياً لتخفيف العقوبة الظالمة الصادرة بحق روجر ستون".

وقال البيت الأبيض "عانى روجر ستون كثيرا …لقد لاقى معاملة غير عادلة للغاية شأنه شأن كثير آخرين في هذه القضية. روجر ستون الآن رجل حر"!

وأصدر ترمب قرار قبيل أيام من الموعد المحدّد لدخول صديقه السجن كي يبدأ بتنفيذ العقوبة.

ويعد قرار ترامب تخفيف العقوبة عن ستون (67 عاما) قبل أيام فقط من موعد دخوله السجن أبرز تدخل للرئيس الجمهوري في قضية جنائية وأحدث واقعة يلجأ فيها إلى استخدام العفو لمساعدة حليف.

وندد الديمقراطيون بالإجراء ووصفوه بأنه هجوم على حكم القانون.

ويرتبط السياسي الجمهوري المخضرم بصداقة ترمب منذ عقود. وكان من المقرر أن يسلم نفسه إلى سجن اتحادي في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء ليبدأ قضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

وآثر ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، تخفيف العقوبة عن ستون وهو إجراء لا يلغي إدانة جنائية لكنه يمنح عفوا كاملا.