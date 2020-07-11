"الصحة العالمية" تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا عالميا

وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة هو 212326 في الرابع من يوليو/ تموز.

وما زالت حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يوميا.

بدورها قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو.

ونشرت المنظمة، أمس الخميس، تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الجمعة، 12 مليونا و543 ألفا؛ توفي منهم أكثر من 560 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و 301 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الجمعة، 10 يوليو/تموز 2020

دول عربية

في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 85 وفاة و981 إصابة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة في بيان، إنها رصدت أيضا تعافي 521 مصاب من الفيروس. وأوضحت أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 80235؛ بينهم 3702 وفاة، و23274 حالة تعاف.

في الجزائر ذكرت وزارة الصحة أنها "سجلت 8 وفيات، و434 إصابة بكورونا، فيما تعافت منه 487 حالة"، وأضافت الوزارة في بيان، أن "إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 18 ألفا و242، منها 996 وفاة، و13 ألفا و124 حالة تعاف".

في اليمن، قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، إنه تم تسجيل 3 وفيات و24 إصابة بالفيروس، وأضافت اللجنة في بيان، أن "إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ ألفا و380، بينها 364 وفاة، و630 حالة تعاف".

في المغرب أفادت وزارة الصحة بتسجيل وفاة و249 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 380 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات "ارتفع إلى 15 ألفا و328، منها 243 وفاة، و11 ألفا و827 حالة تعاف".

في لبنان أفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بتسجيل 71 إصابة؛ ما يرفع العدد التراكمي إلى 2153 مصابا، بينهم 36 متوف، و1402 متعاف

في تونس قالت وزارة الصحة في بيان إنها سجلت 9 إصابات؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1240، بينهم 50 متوف و1067 متعاف.

في الأردن سجلت وزارة الصحة عبر بيان، 4 إصابات بكورونا و4 حالات تعاف منه؛ رفعت الإجمالي إلى 1173 إصابة، بينها 946 حالة تعاف، و10 وفيات.

في العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 وفاة، وألفين و848 إصابة بفيروس كورونا وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات "ارتفعت إلى 72 ألفا و460، منها ألفان و960 وفاة، و41 ألفا و380 حالة تعاف".

في السعودية أفادت وزارة الصحة بتسجيل 51 وفاة، و3 آلاف و159 إصابة بكورونا، إضافة إلى ألف و930 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 226 ألفا و486؛ بينها ألفان و151 وفاة، و163 ألفا و26 حالة تعاف.

في سلطنة عمان سجلت وزارة الصحة 8 وفيات وألف و889 إصابة بكورونا، إضافة إلى ألف و204 حالات تعاف، وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 53 ألفا و614؛ منها 244 وفاة، و34 ألفا و225 حالة تعاف.

في الكويت، قالت وزارة الصحة إنها سجلت حالة وفاة، و740 إصابة بكورونا، إضافة إلى 528 حالة تعاف، وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 53 ألفا و580، بينها 383 وفاة، و43 ألفا و214 حالة تعاف.

في الإمارات شخصت وزارة الصحة 473 إصابة بكورنا، إلى جانب 399 حالة تعاف، وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 54 ألفا و50، منها 330 وفاة، و43 ألفا و969 حالة تعاف.

في السودان أفادت وزارة الصحة بتسجيل 8 وفيات و46 إصابة إضافة لـ77 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 10 آلاف و204، بينها 649 وفاة، و5 آلاف و277 متعاف.

في فلسطين سجلت وزارة الصحة 3 وفيات بكورونا إلى جانب 396 إصابة، وذكرة الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات وصلت 6 آلاف و225، منها 30 وفاة، و710 حالات تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

تركيا

سجلت تركيا الجمعة، 1493 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 191 ألفا و883.

وأفادت وزارة الصحة التركية، أن إجمالي المصابين بلغ 210 آلاف و965، إثر تسجيل 1003 إصابات جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و323، إثر تسجيل 23 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وتم إجراء 48 ألفا و787 اختبارا للكشف عن كورونا، ليصل إجمالي الاختبارات 3 ملايين و881 ألفا و410.

إيران

سجلت إيران 142 حالة وفاة بكورونا، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع ليبلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و447.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، الجمعة، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ ألفين و262، ليصل الإجمالي إلى 252 ألفا و720.

وأشارت إلى أن 3 آلاف و319 من المصابين حالتهم الصحية حرجة، لافتة إلى أن عدد المتعافين تجاوز الـ215 ألفا حتى اليوم.

وأوضحت أن إجمالي اختبارات الكشف عن كورونا، بلغ مليونا و922 ألف و501.

فرنسا

أصبحت فرنسا سادس دولة في العالم تتخطى فيها الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد حاجز 30 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 25 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 30004.

وعدد الوفيات المسجل اليوم الجمعة مرتفع مقارنة بمتوسط بلغ 15 وفاة يوميا على مدى الأيام السبعة الماضية. وكان المتوسط في يونيو / حزيران هو 34 وفاة يوميا وفي مايو أيار 143 وفي أبريل نيسان 695 وفاة يوميا.

وواصل عدد من يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19 التراجع الذي يشهده منذ أسابيع بخروج 115 ليصل العدد إلى 7062 مريضا.

وأضافت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية الفائقة بسبب المرض انخفض إلى 496 في أول مرة يقل فيها عن 500 منذ منتصف مارس/ آذار.

بريطانيا

تراجعت حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) في المملكة المتحدة وذلك لليوم الثالث على التوالي لتصل إلى 48 حالة ، وفقا لوزارة الصحة في لندن.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المميت تراجعت أيضا لتصل إلى 512 حالة، مقارنة بـ 642 حالة خلال الساعات الـ 24 السابقة.

ورجحت البيانات التي نشرتها الحكومة البريطانية أمس الخميس، تراجعا في انتشار الفيروس الفتاك، فيما وصفت هذه البيانات بأنها التحديث الأول منذ إعادة فتح الحانات والمطاعم والفنادق في انجلترا يوم السبت الماضي.

إيطاليا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 242 ألفا و363 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصلت إلى 34 ألفا و926 وفاة، بينما تعافى 193 ألفا و978 من المصابين حتى الآن.