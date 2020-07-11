التجارب مستمرة بنجاح.. الآلاف يتطوعون لاختبار لقاح لفيروس كورونا في ألمانيا

وقال مدير الدراسة بيتر كريمسنر يوم الجمعة "إنه وضع رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية المعتادة.. عادة ما نواجه صعوبة في الوصول إلى العدد الكافي من الأشخاص ليكونوا مواضيع اختبار".

وقد بدأت دراسة سريرية في العيادة الجامعية في منتصف شهر حزيران/يونيو لاختبار تحمل اللقاح الذي طورته شركة "كيور فاك" للأدوية الحيوية ببلدة توبينغن.

ومنذ ذلك الحين، تناول حوالي 50 شخصا العقار. ووفقا لكريمسنر، لم تحدث أي آثار جانبية مفاجئة حتى الآن.

وقال كريمسنر إن كل شيء على ما يرام حتى الآن، مضيفا أن الدراسة لم تكشف عن أي نتائج مثيرة للقلق.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 12 مليون و630 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 562 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و366 ألفا، وفق موقع وورلد ميتر المختص برصد ضحايا الفيروس.