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إصابة نجم السينما الهندية أميتاب باتشان بفيروس كورونا

الممثل الهندي أميتاب باتشان
الممثل الهندي أميتاب باتشان
11/7/2020

وأضاف الممثل البالغ من العمر 77 عاما "الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19.. ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات.. وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج".

ونقل نجم بوليوود لمستشفى نانافاتي في مومباي مركز المال والترفيه بالهند.

وقال متحدث باسم المستشفى إن باتشان نقل إلى المستشفى اليوم السبت وتُجرى له اختبارات مكثفة.

وكان باتشان في صدارة حرب الهند ضد فيروس كورونا وظهر في إعلانات للخدمة العامة.

وفي سياق متصل، أشار إحصاء لوكالة رويترز إلى أن أكثر من 12.59 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 560026 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 133955 حالة وفاة وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 70398 حالة وفاة ومليونا و800827 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالة وفاة و720547 حالة إصابة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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