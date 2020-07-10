شاهد: نقل جثث ضحايا كورونا في بغداد بشاحنة كبيرة إلى المقبرة

وتتبع الشاحنة الضخمة هيئة الحشد الشعبي، وهي مخصصة لنقل جثث المتوفين بالفيروس من المستشفيات إلى المقابر.

ويظهر الفيديو المتداول تعالي صرخات بعض ذوي المتوفين خلف الشاحنة المبردة، وتوديعهم لهم من بعد، حيث لا يتسنى لهم الاقتراب منهم خشية العدوى.

وتشير أرقام وزارة الصحة العراقية المعلنة بشكل يومي إلى أن أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا في العراق تتصاعد بشكل ملحوظ.

ويقول مراقبون للشأن العراقي إن تزايد أعداد الإصابات والوفيات في العراق يرجع بشكل كبير إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، وضعف الدعم المقدم للقطاع الصحي في العراق.

وأعلنت الصحة العراقية أمس الخميس تسجيل 103 وفاة، و2170 إصابة بكورونا خلال أربع وعشرين ساعة فقط، مما رفع مجمل الإصابات إلى 69 ألفا و612، والوفيات إلى 2882.