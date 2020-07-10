شاهد: جلسة تصوير لعارضات أزياء أجنبيات في المدينة المنورة

وتحت عنوان "كواليس 24 ساعة قضتها ’مونو‘ في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالسعودية"، قالت المجلة إن "قليلة هي الصور الجديرة بأن نصفها فور مشاهدتها بكلمة (أيقونية)".

وأضافت أن تلك الصور هي "بالتحديد تلك التي لها القدرة على إشعال الخيال، وإثارة سؤال: “ماذا لو..؟".

وقالت المجلة إنه "يمكن للمصمم الإبداعي لعلامة مونو، اللبناني إيلي مزراحي، أن ينام قرير العين بعد 24 ساعة مليئة بالأحداث قضاها في مدينة العلا السعودية".

وأشارت إلى أن صور عارضات الأزياء "تشهد على قوة الأنوثة، وروح التعاون، والرغبة في التحليق إلى أبعد مدى، وهي العوامل التي بثّت كلها روحا جديدة في الأراضي القاحلة".

وقالت المجلة إن التصوير تم بالقرب من مسرح مرايا في العلا.

كواليس 24 ساعة قضتها ’مونو‘ في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالسعوديةhttps://t.co/C7WiZL8cEu — ڤوغ العربية (@VogueAlArabiya) July 7, 2020

https://www.instagram.com/p/CCSyn1cBmbt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وتقع العلا في شمال غرب السعودية وتتبع منطقة المدينة المنورة إداريا، وتبعد عنها نحو 300 كيلومتر تقريبا.

وتم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بموجب أمر ملكي في يوليو/ تموز 2017 "بهدف تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية ومواقعها التراثية ومناظرها الطبيعية وتراثها الإنساني". ويرأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارتها.

وأقيمت حفلات موسيقية في المنطقة ضمن مهرجان شتاء طنطورة الذي أقيم منه موسمين عامي 2018 و2019.