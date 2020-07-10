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سياسة|السعودية

شاهد: افتتاح معهد لتعليم رقص الباليه في السعودية

راقصة الباليه السعودية سميرة الخميس
راقصة الباليه السعودية سميرة الخميس
10/7/2020

وبثت قناة "الإخبارية" التلفزيونية الحكومية، اليوم الجمعة، تقريرًا مصورًا من داخل المعهد الجديد، من دون أن تذكر اسم مالكته، ولا المدربات اللاتي يعملن فيه.

وتقول صاحبة المعهد الجديد، إن اهتمامها بالرياضة والفنون، قادها لافتتاح معهد متخصص بتعليم فن الباليه، بعد أن رأت ابنتها الصغيرة ذات الأعوام الأربعة، محبةً له، في حين تحدثت إحدى مدربات المعهد عن مسيرتها مع تعلم الباليه وصولًا إلى مرحلة تعليمه للأطفال.  

وتخطت شهرة السعودية سميرة الخميس، وهي راقصة باليه عشرينية، حدود بلادها، إذ تحظى بشهرة كبيرة كراقصة بجانب اهتمامها بعرض الأزياء، قبل أن يضع القائمون على مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الأول من نوعه في المملكة، صورتها على المُلصق (البوستر) الرسمي للمهرجان، والذي تأجل انطلاقه بعد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

راقصة الباليه السعودية سميرة الخميس

 

 

وبينما يزيد عدد معاهد الباليه في المدن السعودية الكبرى، مثل الرياض وجدة، ويزيد إقبال العوائل على تسجيل بناتهم فيها لتعلم ذلك الفن، لا يزال كثير من السعوديين يعارضون تعلم الفتيات للرقص بمختلف أشكاله، بما فيه الباليه. 

وانتقد عدد من المغردين السعوديين، افتتاح معهد جديد لتعليم الباليه في المنطقة الشرقية، لتنضم بذلك لمناطق المملكة التي تنتشر فيها تلك المعاهد، حيث لا يرى أصحاب تلك الانتقادات جدوى من تعليم الفتيات لذلك الفن.

https://twitter.com/AlZahra48360652/status/1281270383266725888?ref_src=twsrc%5Etfw

ورغم ذلك، للباليه عشاقه في السعودية، ومن الجنسين، إذ يصفونه بالفن الروحي الذي يمنح من يمارسنه إحساسًا عاليًا بقدراتهن، ومتعة لا توفرها برامج اللياقة البدنية والرياضة التقليدية.  

وتزيد مشاركة النساء في السعودية، يومًا بعد آخر، في مجالات الرياضة والثقافة والفنون، بعد أن ركزت الرياض في السنوات القليلة الماضية على إزالة القيود التي كانت تحدّ من مشاركة نسائها في الحياة العامة.

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المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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