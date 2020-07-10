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سياسة|السودان

رسميا.. السودان يجرم ختان الإناث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
10/7/2020

وقال البيان "اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع السيد رئيس مجلس السيادة عليها الخميس  وبينها إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث".

وأيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخطوة، وقال في تغريدة عبر موقع تويتر إن "إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة".

وأضاف "ستستمر المراجعات والتعديلات القانونية حتى نكمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان".

وأقر مجلس الوزراء السوداني في نهاية أبريل/ نيسان تعديلا في القانون الجنائي ينص على تجريم الختان ومعاقبة مرتكبه، سواء أكان طبيبا أو طبيبة أو زائرة صحية، بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية. ورحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بتصديق الحكومة على التعديل.

وحسب إحصاءات للأمم المتحدة، عانت نحو 87% من النساء والفتيات السودانيات من هذه الممارسة.

وجاء ضمن التعديلات التي وقع عليها مجلس السيادة الخميس "الإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان".

المصدر : وكالات
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