تغريدة لوزير إماراتي تثير الجدل على تويتر

وأشار قرقاش في تغريدتين أمس الخميس إلى ما أسماه منهج الإمارات في "التدرج والشفافية والوضوح".

حيث قال الوزير الإماراتي إن" القضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديمقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمد لله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح".

الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديموقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمدلله اخترنا في الامارات التدرج والشفافية والوضوح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 9, 2020

نتيجة ما صنعت ايديكم

انتم من عاديتم الشعوب العربيه بدعم الانقلابيين والمتمردين والمرتزقه ونصبتم العداء لكل ما هو اسلامي لهذا كان وبآل عليكم وهو امر طبيعي وتحصيل حاصل وردة فعل لافعالكم

على نفسها جنت قراقش — عامر الرجوب🇵🇸Amer Rjoub⁦ (@Amerrjoub_AR) July 9, 2020

وأستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخياً وحضاريا وجغرافياً ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيداً عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 9, 2020

واستدرك: "أستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخياً وحضاريا وجغرافياً، ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية، وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيداً عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟"

وفي تغريدة اليوم قال قرقاش "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها. وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة"

موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها. وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 10, 2020

وكانت قناة فوكس نيوز الأمريكية قد أفادت، نقلا عن مصادر، الخميس أن الإمارات عرقلت اتفاقا خليجيا بوساطة أمريكية لإنهاء حصار قطر، الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إنه بعد سلسلة من المباحثات الرفيعة المستوى بين كبار القادة من السعودية وقطر والإمارات والولايات المتحدة كان هناك اتفاق لإنهاء الحصار على ما يبدو في متناول الأيدي، الأسبوع الماضي.

وتابعت "بيد أن الإمارات، وفي اللحظة الأخيرة غيرت مسارها وطلبت من السعودية الامتناع عن دعم الاتفاق المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة".

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وعلق ناشطون على تغريدات الوزير الإماراتي بأن "الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى هو عنوان السياسة الإماراتية"، إذ إنها "ترفع شعار مكافحة الإرهاب، لكنها تمارس الإرهاب في حربها ضد اليمن، وتتحدث عن مبادىء القانون الدولي لكنها تنتهكها عبر تدخلها في الشؤون الليبية.

الإستغلال السياسي للقضاياالكبرى

هوعنوان السياسةالإماراتية بكل

أسف فالإمارات ترفع شعار

(مكافحةالارهاب)!

لكنهاتمارس الإرهاب في حربها

ضد اليمن وتمارسه ضداليمنيين الأبرياء

وتتحدث عن مبادىءالقانون

الدولي لكنهاتنتهكهاعبرتدخلها

في الشؤون الليبيةوالحمدلله أننافي قطرإخترنادعم الشرعية https://t.co/rBN6L5sKeX pic.twitter.com/MsEvCvMYMy — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) July 9, 2020

وسخر مغردون قائلين إن من يقرأ لغة قرقاش الدبلوماسية يظنه "حمامة سلام!" لاسيما وهو "يظهر نفسه كمثقف كبير ويحاول أن يذهب بتنظيره بعيداً، أوسع وأكبر حجماً منه ومن بلده"، مؤكدين أن "الشعوب واعية ولن تنطلي عليها لغتكم بعد أن رأت أفعالكم".

اتركو شأن اليمن ان كان فيكم ذرة رجوله

الله يورينا فيكم يوم يا عملاء ياخونه العرب https://t.co/MZllMambp1 — نجوى ✪⁩ (@queen_nagwa) July 9, 2020

كيف تستغرب وانتم قد سلمت منكم إيران المحتلة لأرضكم وإسرائيل المحتلة لعروبتكم واسلامكم وتطبعتكم معهم وعاديتم الاسلام والمسلمين والعرب الذين يضحون بالغالي والنفيس من اجل العروبة والمسلمين فأنتم ليس لكم لا تاريخ ولا حضارة فقط تلك البقعة الجغرافية ونصفها محتل فلهذا انت مستغرب https://t.co/zWS7KwkMa9 — الخمسي Alkhamsi 🌐 (@alkhamsi2011) July 9, 2020

وهل يثير استغرابك تجنيد بلادك للجنجويد كمرتزقة ضد دول عربية كاليمن وليبيا مثلا ؟ وهل من حسن الجوار الغدر بشرعية عربية استعانت بكم فانقلبتم عليها لأجل الجزر والموانئ ؟و أين أنتم من الأعراف واحترام الجار وأنتم تقذفون أعراض جيرانكم صبحا ومساء ؟ — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) July 9, 2020