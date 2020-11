بمشاركة عمدة نيويورك.. "حياة السود مهمة" أمام برج ترمب

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقاطع مصورة لمجموعات من مناهضي العنصرية وهم يقومون برسم جدارية لشعار "حياة السود مهمة" أمام برج ترمب في مدينة نيويورك، أمس الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد نشر على تويتر تعليقا على قرار عمدة المدينة بكتابة الجدارية، والذي انضم إلى ناشطين قاموا بكتابة هذه الجدارية الضخمة.

وكتب ترمب" مدينة نيويورك تستقطع مليار دولار من مخصصات الشرطة وتقوم برسم جدارية سوداء كبيرة باهظة الثمن في شارع الجادة الخامسة، هذا سيشوه هذه الجادة الفاخرة وينفرّ محبي نيويورك".

وكان رد عمدة مدينة نيويورك -بيل دي بلاسيو" إليك ما لا تفهمه، السود قاموا ببناء هذه الجادة والكثير من أبناء هذه الأمة، أن رفاهيتكم جاءت من عملهم الذي لم يتم تعويضهم عليه، نحن نحترمهم، حقيقة أن ما تراه يشوه شارعك هو تعريف العنصرية".

وقال دي بلاسيو "ما لا تعرفه أيضاً أن مرفهي نيويورك هم الآن أغلبية من أصحاب البشرة الملونة وهم بالفعل يعرفون أن حياة السود مهمة، ولا يوجد هنا رمزاً للكراهية إنه إلتزام بالحقيقة، في ذهنك فقط قد يكون التأكيد على قيمة الناس أمراً مخيفاً بالنسبة لك".

