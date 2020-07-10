الصين تحذر من تفشي التهاب رئوي أشد فتكا من كورونا

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس على حسابها الرسمي على موقع وي تشات، تحدثت السفارة الصينية عن "زيادة كبيرة" في الحالات في مدن أتيراو وأكتوبي وشيمكنت بقازاخستان منذ منتصف يونيو/ حزيران.

ووصفت وزارة الرعاية الصحية بقازاخستان، الجمعة، تقارير وسائل الإعلام الصينية التي تستند لبيان السفارة بأنها "أخبار كاذبة".

وقالت الوزارة إن عدد حالات الالتهاب الرئوي البكتيرية والفطرية والفيروسية، والذي يضم أيضا حالات غير واضحة الأسباب، يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن "المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الصينية بشأن نوع جديد من الالتهاب الرئوي في قازاخستان غير صحيحة".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في قازاخستان، الثلاثاء، إن عدد حالات الالتهاب الرئوي "زاد 2.2 مرة في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019".

منشور للسفارة الصينية تحذر من" التهاب رئوي حاد" في كازاخستان

وذكرت السفارة الصينية في بيانها أن الالتهاب الرئوي في قازاخستان أودى بحياة 1772 شخصا في النصف الأول من العام بينهم 628 في يونيو/ حزيران ومنهم مواطنون صينيون.

وقالت "معدل الوفيات جراء المرض أعلى بكثير من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد".

ومن غير الواضح ما إذا كان الالتهاب الرئوي الذي أشارت إليه ناتجا عن فيروس مرتبط بفيروس كورونا أو بسلالة مختلفة.

وأوضحت السفارة أن وزارة الصحة في قازاخستان وغيرها من المؤسسات الصحية تجري "دراسة مقارنة" ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج بعد.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز التي تديرها صحيفة الشعب اليومية الصينية إن وزارة خارجية قازاخستان "لم ترد على أسئلة بشأن تحذير السفارة الصينية".

رئيس قازاخستان يهدد بإقالة الحكومة في حال الفشل عن كبح كورونا

رئيس قازاخستان يهدد بإقالة الحكومة

من ناحية أخرى قال قاسم جومارت توكاييف رئيس قازاخستان، اليوم الجمعة،إنه قد يقيل الحكومة إذا فشلت إجراءات العزل التي فرضتها للمرة الثانية لمدة أسبوعين في كبح تفشي فيروس كورونا في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

ونقل مكتب توكاييف عنه القول "ستثور تساؤلات حول قدرة الحكومة على العمل بتشكيلتها الحالية" إذا لم يحدث تحسن بحلول نهاية الإغلاق.

وسجلت قازاخستان، التي فرضت إجراءات عزل عام جديدة في الخامس من يوليو/تموز، نحو 55 ألف إصابة بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بما في ذلك 264 وفاة.

وارتفع عدد الحالات الجديدة أمس الخميس إلى رقم قياسي يومي بلغ 1962 قبل أن ينخفض ​​إلى 1726 اليوم الجمعة.

كما أمر توكاييف مجلس الوزراء بإنعاش الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران حيث تضرر قطاع الخدمات بسبب الإغلاق الأول من مارس/آذار إلى مايو/أيار وعانى قطاع النفط والغاز الرئيسي من انخفاض الأسعار.

وقال توكاييف إن الحكومة ستخصص 363 مليون دولار إضافية لمكافحة تفشي كوفيد-19.