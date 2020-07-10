البث الحي
سياسة

الأمم المتحدة تقر بخذلان سربرنيتسا ومراسم وداع لرفات ضحايا المذبحة (فيديو)

10/7/2020

جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو بعثها "غوتيريش" بمناسبة حلول الذكرى الـ25 لمجزرة سربرنيتسا، التي ارتكبتها القوات الصربية ضد مسلمي البوسنة عام 1995.

وفي مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن غوتيرش وصف مجزرة سربرنيتسا بـ"الإبادة الجماعية التي كانت أسوأ جريمة مريعة على الأراضي الأوربية منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف غوتيرش مستشهدا بمقولة منسوبة إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان قال فيها إن "هذا الفشل (في منع وحماية ضحايا المجزرة) سيطارد تاريخنا إلى الأبد".

وأردف "قبل ربع قرن، خذلت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي شعب سربرنيتسا ، ومواجهة هذا الماضي تعتبر خطوة حيوية لإعادة بناء الثقة وتحقيق المصالحة المدعومة بالتعاطف والتفاهم".

وتعد مجزرة "سربرنيتسا" أكبر مأساة إنسانية وقعت في أوربا عقب الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، نظرا لحجم العنف والمجازر والدمار  الذي وقع فيه.

وفي 11 يوليو/ تموز 1995، لجأ مدنيون بوسنيون من "سربرنيتسا" إلى الجنود الهولنديين لحمايتهم، بعدما احتلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة، غير أنّ القوات الهولندية، التي كانت مشاركة ضمن قوات دولية، أعادت تسليمهم للقوات الصربية، لتقوم الأخيرة بعملية إبادة جماعية قتل فيها أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان تراوحت أعمارهم بين 7 أعوام و70 عاما.

كما ارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين، إبان فترة "حرب البوسنة"، التي بدأت في 1992 وانتهت في 1995، عقب توقيع اتفاقية "دايتون"، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.

ودفن الصرب البوسنيين في مقابر جماعية، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها أطلقت البوسنة أعمال البحث عن المفقودين وانتشال جثث القتلى من المقابر وتحديد هوياتهم.

وداع للضحايا

وشهدت سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك مراسم وداع لموكب رفات  عائدة  لـــــــــ ـ9 من ضحايا مذبحة سربرنيتسا، وذلك تزامناً مع إحياء الذكرى الـ 25 للمجزرة.

وجال الموكب في بعض مناطق وشوارع العاصمة سراييفو، استعداداً لدفنهم في مقبرة "بوتوتشاري" التذكارية، يوم 11 يوليو/تموز الحالي، وهو اليوم الذي وقعت فيه المذبحة.

وألقى مسؤولو الدولة البوسنية، والمواطنون الأزهار على موكب رفات الضحايا.

وشارك في مراسم وداع رفات ضحايا المذبحة، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، والعضو البوسني فيه، شفيق جافيروفيتش، ورئيس الاتحاد الإسلامي البوسني، حسين قاوازوفيتش، والسفير التركي لدى سراييفو، خلدون قوتش، إلى جانب مسؤولين وساسة آخرين في البلاد.

وفي كلمة له خلال مراسم وداع رفات الضحايا، انتقد "جافيروفيتش" مواصلة المجتمع الدولي، إنكار المذبحة.

وأضاف أن من ينكرون وقوع المذبحة، يعلون من شأن مرتكبيها، داعياً إياهم إلى التوقف عن فعلتهم هذه.

ودأبت السلطات البوسنية في 11 يوليو  تموز من كل عام، على إعادة دفن مجموعة من الضحايا، الذين توصلت إلى هوياتهم، في مقبرة "بوتوتشاري".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)