أعضاء بالكونغرس يطالبون ترمب بالضغط على السعودية للإفراج عن نجلي وشقيق الجبري

وقال الأعضاء الديمقراطيون باتريك ليهي وتيم كاين وكريس فان هولين والجمهوري ماركو روبيو في رسالتهم لترمب "نكتب للتعبير عن قلقنا بشأن احتجاز ابنَي حليف مقرب وصديق للولايات المتحدة هو الدكتور سعد الجبري" في السعودية.

وأضافوا في الرسالة التي نشرها السناتور ليهي على تويتر "نعتقد أن الولايات المتحدة لديها التزام أخلاقي بفعل ما بوسعها للمساعدة في ضمان حرية الولدين".

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم الجبري بأنه "شريك يلقى تقديرا كبيرا" من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية.

The Saudi royal family is holding Sarah and Omar Aljabri as hostages. Hostage taking is never justified. For a government to use such tactics is abhorrent. They should be released immediately. https://t.co/wqr22IEX1S pic.twitter.com/VdCpp0NZxV

