أردوغان: إعادة فتح "آيا صوفيا" بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى (فيديو)

وقال أردوغان خلال كلمة له حول إلغاء "المحكمة الإدارية العليا"، قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول من مسجد إلى متحف، إن إعادة فتح "آيا صوفيا" بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى.

وفي وقت سابق الجمعة، وقع أردوغان مرسوما بفتح "آيا صوفيا" مسجدا للصلاة في اسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسوما حكوميا يعود إلى العام 1934 حول المبنى التاريخي إلى متحف.

ونشر أردوغان نسخة من المرسوم الذي وقعه على صفحته على تويتر. وينص المرسوم على أن قرارا اتخذ بتسليم إدارة مسجد آيا صوفيا لهيئة الشؤون الدينية في البلاد وفتحه للصلاة. متمنيا أن يكون القرار وسيلة خير.

خطاب موجه إلى الشعبhttps://t.co/S2yPS2Sl3X — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) July 10, 2020

أهم ما جاء في كلمة أردوغان