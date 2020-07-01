مصر: 100 جنيه ضريبة راديو السيارة.. ومغردون: "فاضل ضريبة الهوا"

ويقضي المشروع الجديد بأن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا قدره 100 جنيه، يُدفع عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

ولاقى القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبره بعض المدونين استمرارا لسياسة الدولة المصرية في استغلال المواطنين ماديا، وأن زيادة الضريبة من 140 قرشًا إلى 100 جنيه، أمر غير مقبول.

ضريبة ١٠٠ جنية على كل من شاف سيادة الريس ومصلَّاش ع النبي. https://t.co/QEoTR4pJHO — Mahmoud (@Mahmod_elenany) July 1, 2020

ضريبة الراديو موجودة وبتتحصل وقيمتها ١،٤ جم.. واللي حضر رخص السيارات زمان سيتذكر انها كان يكتب بها بخط اليد (بها راديو) الجديد هو رفع سعر الضريبة من ١،٤ ل١٠٠ جنيه… وهي سنوية وليست مرة واحدة.. بس ادعوكم لقراءة المناقشات الواردة في الخبر والله .. لطيفة https://t.co/ZdXFSwx7Ph — و قاااال تودرى…. (@ahgypt) July 1, 2020

لأ بس الحياه فى الأوطان دي جميلة أوى الحقيقة و حنينة أوي لأ و فيها أمل فى بكرة.. تنام ع ضريبة القيمة المضافة هنا تصحى ع ضريبة ع صافى الدخل و رسوم ع راديو العربية و قطع الهوا لو مدهنتش واجهة بيتك هناك pic.twitter.com/689Wo0pjKm — غُربة الياسمين (@Amaryllis_feps) July 1, 2020

يعني كمان عندكو سيارات؟

ليه يعني؟؟

هتاكلو مصر؟! pic.twitter.com/vxoJLhXEW3 — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) July 1, 2020

وقال مغردون إن المتبقي أن تُفرض ضرائب على الهواء الذي يتنفسه المواطنون، مؤكدين أن الأمر غير مستبعد في ظل السياسة الحكومية الحالية.

جدير بالذكر أن المشروع عُرض على مجلس الشعب، عام 2016؛ ليواجه موجة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتراجع عنه السلطات مؤقتًا.

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