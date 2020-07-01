مصر: تسجيل 1503 حالات إصابة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

وكانت مصر قد سجلت، أمس الثلاثاء، أيضًا 81 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو متوسط عدد الوفيات المعلنة منذ 17 يونيو/حزيران الماضي، في حين أن أعلى رقم وفيات معلن سُجِّل بتاريخ 15 يونيو وبواقع 97 حالة وفاة.

وقررت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، إعادة الحياة تدريجيا اعتبارا من 27 يونيو/حزيران، وتخفيف قيود فرضتها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة حينذاك إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع تشغيلها بطاقة استيعابية تبلغ نسبتها 25 في المئة، وغلق المطاعم الساعة التاسعة مساءً، والمقاهي الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي مع منع تقديم الشيشة (النرجيلة).

وشملت قرارات الحكومة تخفيف ساعات حظر التجوال من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة صباحًا، مع إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، والنوادي والكنائس، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفرض عقوبات على المخالفين.

وقررت الحكومة استمرار غلق قاعات المناسبات والأفراح، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة، ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة.

وعلى الصعيد العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد 10 ملايين و708 آلاف و589 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بالإصابة 516 ألفًا و570 مصابًا، وارتفع عدد حالات التعافي إلى 5 ملايين و890 ألفًا و386 متعافٍ، حتى اللحظة.

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