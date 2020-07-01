ليبيا: مقترح بإنشاء حرس وطني يحافظ على مدنية الدولة

جاء ذلك في مذكرة أحالها رئيس الأركان الفريق ركن محمد على المهدي الشريف، إلى القائد الأعلى للجيش (السراج)، نشر إعلام محلي نسخة منها الأربعاء.

وحددت المذكرة، مهام عدة للحرس الوطني، أبرزها مواجهة أي خطر يهدد مدنية الدولة، ومساندة الجيش في الدفاع عن سيادة يلاده ووحدة أراضيها.

وتضمن المقترح أيضا أن تكون العاصمة طرابلس المقر الرئيس للحرس الوطني، وأن يتولى إمرته (قيادته) ضابط لا تقل رتبته عن عقيد، ويعين بقرار من القائد الأعلى للجيش.

وأشار إلى أن الانضمام إلى الحرس الوطني يكون وفق ضوابط وشروط معينة، سواء كان ذلك عن طريق التجنيد أو التعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.

وأكدت حكومة الوفاق الليبية، في أكثر من مناسبة سابقا، رفضها خطط اللواء المتقاعد خليفة حفتر لـ"عسكرة البلاد"، مؤكدة أنها "لن تقبل أبدا بغير دولة ديمقراطية مدنية" نشدها الشعب الليبي وضحى من أجلها بالكثير من الأنفس عندما هب لإسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

وشنت قوات حفتر بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط ضحايا من المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة.

وتمكنت قوات الوفاق من تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية، وبلدات بالجبل الغربي.