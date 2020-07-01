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لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 1 يوليو/تموز)

حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و710 ألفا
حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 10 ملايين و710 ألفا
1/7/2020

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأربعاء 1 من يوليو/تموز:

لحظة بلحظة
  • الصحة المصرية تسجل 81 وفاة و1503 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بانخفاض 54 إصابة عن حصيلة أمس.
  • الصحة التركية تسجل 19 وفاة بفيروس كورونا و1192 إصابة بانخفاض 101 حالة عن أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 5150 والإصابات إلى 201098.
  • اللجنة اليمنية العليا لمواجهة فيروس كورونا: تسجل 6 وفيات و37 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
  • الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق جميع المحافظات اعتبارا من صباح الجمعة المقبل ولمدة 5 أيام
  • التدابير الوقائية التي اتخذت تهدف لحصر مساحات الوباء وعدد المصابين وللحد من ارتداد فيروس كورونا.
  • الصحة القطرية تسجل وفاتين و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2401 حالة تعاف خلال 24 ساعة.
  • وزارة الصحة العراقية تسجل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 2415 إصابة جديدة بزيادة 457 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة السعودية تسجل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 3402 إصابة جديدة بانخفاض 985 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 745 إصابة جديدة بزيادة 83 إصابة عن الأمس. 
  • منظمة الصحة العالمية: لا يمكننا التنبؤ بموعد لانتهاء جائحة كورونا.
  • منظمة الصحة العالمية: لدينا نحو 130 لقاحا لفيروس كورونا في مرحلة التطوير من بينهم 10 لقاحات في طور التجريب.
  • منظمة الصحة العالمية: يوجد خطر حقيقي من استمرار زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ظل إجراءات التخفيف التي تتخذها بعض الدول.
  • منظمة الصحة العالمية: 87% من حالات الوفاة بسبب كورونا المبلغ عنها في شرق المتوسط توجد في إيران والعراق والسعودية ومصر وباكستان.
  • منظمة الصحة العالمية: يساورنا القلق إزاء قدرة النظم الصحية في سوريا واليمن على مواجهة تفشي فيروس كورونا.
  • الصحة الإيرانية تسجل 141 وفاة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 6 وفيات عن الأمس إضافة إلى 2549 إصابة جديدة بزيادة 92 إصابة عن الأمس.  
  • وزارة الصحة العمانية تسجل 9 وفيات بفيروس كورونا إضافة إلى 1124 إصابة جديدة بزيادة 14 إصابة عن الأمس.
  • وزارة الصحة المغربية تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12596.  
  • وزارة الصحة البحرينية تسجل 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 90. 
  • روسيا تسجل 216 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 66 وفاة عن الأمس إضافة إلى 6556 إصابة جديدة بانخفاض 137 إصابة عن الأمس.
  • الأوربيون يعيدون فتح حدودهم أمام المسافرين من 15 بلدا يعتبر الوضع الوبائي فيها مرضيا بما يكفي لاستئناف الرحلات.    
  • قائمة الدول الـ15 التي ستتم مراجعتها كل أسبوعين هي الجزائر واستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي.
  • إسبانيا والبرتغال تعيدان فتح حدودهما البرية التي أغلقت في 16 مارس/آذار بمبادرة من لشبونة.
  • مديرة منظمة الصحة العالمية في الأميركيتين تقول إنه بالوتيرة الحالية "ستسجل أميركا اللاتينية والكاريبي أكثر من 438 ألف وفاة بفيروس كورونا حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
  • مجموعة إيرباص تعلن إلغاء نحو 15 ألف وظيفة أي 11% من عدد موظفيها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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