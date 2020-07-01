غوتيريش يؤكد دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق الليبية

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان له إن غوتيريش والسراج ناقشا في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا.

وذكر البيان أن السراج "أشار خلال المحادثة الهاتفية، إلى التزامه بالحوار في إطار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5، وأعرب عن اهتمامه بالحل السياسي القائم على الانتخابات".

وأشار إلى انهما ناقشا كذلك "ضرورة إعادة فتح محطات وحقول النفط المغلقة في البلاد".

وأعرب الأمين العام عن "الصدمة إزاء العثور على المقابر الجماعية في ليبيا مؤخرا، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة".

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج إن غوتيريش دعا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف أن الأمين العام أكد حرص المنظمة الدولية "على الإسراع في تعيين مبعوث جديد لدى ليبيا لاستئناف العملية السياسية".

وقال البيان إن السراج أكد لغوتيريش "إنه يرى أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الرجوع للشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية الهشة من خلال الانتخابات العامة ودستورٍ دائم للبلاد وعدم تكرار أخطاء الماضي".

وأعلنت الأمم المتحدة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، قبول حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استئناف مباحثات (5+5) العسكرية ووقف إطلاق النار، التي سبق وأن انطلقت في 23 فبراير/ شباط الماضي.

وكشفت حكومة الوفاق عن عدة مقابر جماعية في محيط العاصمة طرابلس وفي مدينة ترهونة ومحيطها، جنوب شرق طرابلس، عقب سيطرتها عليها.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 يونيو/ حزيران الماضي تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في كافة أرجاء ليبيا منذ مطلع 2016.

ومؤخرا نجحت قوات الوفاق في السيطرة على كامل العاصمة طرابلس ومدينتي ترهونة وبني وليد وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة "الوطية" الجوية وبلدات بالجبل الغربي.