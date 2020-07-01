شاهد: منظومة الدفاع الجوي التركية "صونغور" تستعد لدخول الخدمة

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن منظومة "صونغور" المطورة من قبل شركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ، ستعزز قدرات القوى الأمنية في البلاد.

وأكد دمير أن "صونغور" اجتازت الاختبارات التي خضعت لها، وهي في طريقها لدخول ترسانة القوات الأمنية في تركيا.

وأوضح أن المنظومة يمكن تركيبها على كافة المركبات والمنصات البرية والبحرية والجوية، وبإمكانها ضرب الهدف ليلاً ونهاراً سواء من مكان ثابت أو متحرك.

وشدد على أن "صونغور" من الأنظمة الرائدة بين نظيراتها، وذلك بفضل تعرّفها على الهدف من مسافة بعيدة، وقدرتها العالية على المناورة.