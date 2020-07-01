شاهد: ظهور نادر لتماسيح النيل في ترعة مصرية.. والحكومة تتحرك

ونشرت مواقع إخبارية مصرية مقطع الفيديو، وذكرت أنه شُكلت لجنة من قبل وزارة البيئة المصرية تضم مختصين لمعاينة الترعة على الطبيعة للتأكد من وجود التماسيح والتعامل معها حال وجودها.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية، عن وزارة البيئة، أنه حتى الآن لا تتوافر لدى الوزارة أي معلومات حول وجود تماسيح في ترعة المريوطية.

ويوجد في مصر على ضفاف نهر النيل "التمساح النيلي"، وهو تمساح أفريقي يعتبر ثاني الزواحف المتبقية في العالم حجما بعد تمساح المياه المالحة، حيث يصل طوله إلى أربعة وخمسة أمتار ووزنه حوالي 410 كيلوغرامات.

وينتشر تمساح النيل على نطاق واسع من أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يوجد في الأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية من القارة في الأغلب، ويعيش في أنواع مختلفة من البيئات المائية العذبة مثل البحيرات والأنهار والأهوار.

وتمساح النيل هو حيوان مفترس ومتحين للفرص، وهو نوع عدواني جداً من التماسيح يمتلك القدرة على قنص أي حيوان تقريباً في مجاله، ويتغذى على مجموعة متنوعة من الفرائس، ويتكون نظامه الغذائي في الأغلب من أنواع مختلفة من الأسماك والزواحف والطيور والثدييات.