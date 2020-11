جندي يقف على جثة عجوز بعد قتله أمام حفيده (فيديو)

وأظهر أحد مقاطع الفيديو أحد الجنود الهنود وهو يقف على جثة الشخص، الذي قتل خلال اشتباكات بين مسلحين وبين الجيش الهندي.

https://twitter.com/kae__shur/status/1278194908507955201?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشر الحساب الرسمي للشرطة في كشمير على تويتر، صورة لأحد الجنود وهو يحمل الطفل بدعوى إنقاذه من المسلحين الذين قتلوا جده حسب الرواية الرسمية.

Targeting a 3 year old child is shameful act , how many more lives should we lose before Kashmiris come out vociferously against Pakistan sponsored terrorism. I commend J&K Police for great act of rescuing the child #Sopore . https://t.co/YnvNDbEAO8

لكن عائلة القتيل اتهمت القوات الهندية بقتله، رافضة الرواية الرسمية من الشرطة بقتله من طرف المسلحين.

From killing his Grand father, then dancing on the body of his Grand father, then doing his photo ops for propaganda to giving him chocolates today we saw it all #Sopore #Kashmir. pic.twitter.com/6KX5XKoRne

— Cathy Rolanova (@CRolanova) July 1, 2020