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سياسة|السعودية

جرأة مراسل "الإخبارية" السعودية تثيرغضب المغردين.. ماذا قال؟ (فيديو)

مراسل الإخبارية السعودية كشف سلبيات إحدى المناطق السياحية بالمملكة
مراسل الإخبارية السعودية كشف سلبيات إحدى المناطق السياحية بالمملكة
1/7/2020

وقال المراسل إن هناك مشكلة تعاني منها منطقة الباحة وهي مقومات السياحة، فلا توجد فنادق كافية ولا مطاعم شهيرة أو مقاهٍ، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت فهي سيئة.

ورد المذيع على المراسل قائلاً "أقول لك كيف استعدت الباحة لاستقبال الناس وأنت الآن "زعّلتنا" إذ لن يكون هناك إنترنت واتصالات جيدة وأيضاً عدد الفنادق غير كاف، ونتمنى أن تكون على استعداد لاستقبال المزيد من الضيوف".

وتفاعل نشطاء ومغردون سعوديون كثر مع مقطع الفيديو، ودشنوا وسم # الإخبارية تضرب السياحة في الباحة.

وانقسم النشطاء ما بين رافض ومؤيد لما قاله المراسل، وقال المعارضون إنه سيضرب السياحة هناك بما قال، ومنهم من أكد على سوء الخدمات في المنطقة، وقالوا إنها تفتقر للعديد من الأشياء، فيما قال آخرون إنه عبر عن الحقيقة ولم يخطئ.

ووصف مغردون المراسل بـ "البطل" الذي وصل الفكرة بكل صدق وأمانة ووطنية.

https://twitter.com/jurayedabdullah/status/1277314585721217027?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/thameeralamma/status/1278091614875987968?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AlotaibiSood/status/1278255938311458817?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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