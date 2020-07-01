جرأة مراسل "الإخبارية" السعودية تثيرغضب المغردين.. ماذا قال؟ (فيديو)

وقال المراسل إن هناك مشكلة تعاني منها منطقة الباحة وهي مقومات السياحة، فلا توجد فنادق كافية ولا مطاعم شهيرة أو مقاهٍ، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت فهي سيئة.

ورد المذيع على المراسل قائلاً "أقول لك كيف استعدت الباحة لاستقبال الناس وأنت الآن "زعّلتنا" إذ لن يكون هناك إنترنت واتصالات جيدة وأيضاً عدد الفنادق غير كاف، ونتمنى أن تكون على استعداد لاستقبال المزيد من الضيوف".

كان مراسل .. اخر ظهور له في قناة طويل العمر وثمن قول الحقيقة☹pic.twitter.com/lReQ5aK1xf#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة — ضرغام نجد (@Najd_NI) July 1, 2020

وتفاعل نشطاء ومغردون سعوديون كثر مع مقطع الفيديو، ودشنوا وسم # الإخبارية تضرب السياحة في الباحة.

وانقسم النشطاء ما بين رافض ومؤيد لما قاله المراسل، وقال المعارضون إنه سيضرب السياحة هناك بما قال، ومنهم من أكد على سوء الخدمات في المنطقة، وقالوا إنها تفتقر للعديد من الأشياء، فيما قال آخرون إنه عبر عن الحقيقة ولم يخطئ.

ووصف مغردون المراسل بـ "البطل" الذي وصل الفكرة بكل صدق وأمانة ووطنية.

https://twitter.com/jurayedabdullah/status/1277314585721217027?ref_src=twsrc%5Etfw

#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة افضل واجمل إعلامي في هذا العصر

أطلقت عليه لقب ( القناص) لأنه يقنص السلبيات ويفضح فساد وتقصير الوزراء. " إلى الأمام نحن معك " pic.twitter.com/1m0IVEBU2x — حامد الدعدي☆ (@hamedaldaadi) June 28, 2020

مع أو ضد

لايعنيني

ولكن انتقاد في محله الصحيح

الاتصالات شركات ربحية

الفنادق شركات ربحية

ما الغلط في الانتقاد للتحسين خالد ربيع

أنت صح وتمثل كل مواطن

الإعلامي خالد ربيع قال

انتقادي لبعض خدمات المنطقة بهدف تجويدها وتحسينها pic.twitter.com/30hASdmvD0#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة — محمد بن صالح المطلق (@mnh492003) June 28, 2020

#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة في هذا الهاشتاق نوعين من البشر .. شخص يحب وطنه لكن يعتقد بأن حب الوطن يعني تلميع الخطأ والكذب وإخفاء الحقيقه .. والنوع الأخر شخص يحب وطنه ولا يجامل و الحقيقه عنده تأتي أولا والإنتقاد البناء بالنسبة له هي قمة الوطنية للتطوير والتحسين.. — Khəlēd (@__K1988) June 29, 2020

#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة على العكس إعلامي صادق ذكر المشكلات ويشكر عليها ومن هناك يبدأ العمل على التطوير والتصحيح للارتقاء بالسياحة الداخلية، التطور لا يكون بالكذب والتستر على الأخطاء. ولا راحة إلا في الباحة pic.twitter.com/ajRb2Ds28I — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) June 30, 2020

https://twitter.com/thameeralamma/status/1278091614875987968?ref_src=twsrc%5Etfw

كذ خالد خرب السياحه🤦🏾😂🤭☺️#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة على العكس إعلامي صادق ذكر المشكلات ويشكر عليها ومن هناك يبدأ العمل على التطوير والتصحيح للارتقاء بالسياحة الداخلية، التطور لا يكون بالكذب والتستر على الأخطاء. ولا راحة إلا في الباحة https://t.co/haoeuviXeS — ahmed adel (@ah___med1) July 1, 2020

القناة يحسب عليها حسنه انها طلعت هالكلام انامو فاهمه اش تبونه يقول يكذب مافي فنادق من جد مافي مقاهي هذا ابن الوطن الي يبغي وطنه يكون افضل الله يحفظه ليه ملائكة احنا بعدين مين يشوف الاخباريه غيرنا وحتي لو شافها غيرنا هذا شي جميل ويدل علي التطور #الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة — خلود الغامدي (@looly_35) July 1, 2020

هي كلمة حق قِيلت بأسلوب مختصر و مؤلم!! و صريح جدا! #الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة — أنور #نعود_بحذر (@aaaz1996) June 29, 2020

#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة

وين الضرب هذا قاعد يقول نواقص السياحه في المنطقه السياحه في المناطق الجنوب السعودي الطايف أبها عيبها نقص الاهتمام وقله النظافة أسعار غاليه على أماكن متواضعة حرام الجو الطبيعه مو مستغله سياحيا — L🌙 (@L49544796) June 30, 2020

#الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة

يعني اذا قالو الحقيقة صارت إساءة.

بالعكس خل المسؤولين يدرون عن وضع السياحة عندنا. للأسف مافيه اي مقومات او خدمات ل دعم السياحة.

مفروض يفتحون مجال ل شركات السياحه العالمية

لتطوير المناطق السياحيه. — بدر السبيعي 🇸🇦 (@badergs) June 30, 2020

https://twitter.com/AlotaibiSood/status/1278255938311458817?ref_src=twsrc%5Etfw

المراسل انتقد بس شي بسيط ما انتقد الفضايح الكبيره يعني ما وصل للصحه والتعليم والماء وطريق المندق اللي ذبح نص اهلنا ولا المطار المصندق #الإخبارية_تضرب_السياحة_في_الباحة — اشرف الزهراني (@x_ashz) July 1, 2020