تقرير: فرنسا تجسست على ابنة أردوغان.. وتركيا ترد

ووفقا لمقال نشرته صحيفة "صباح" في 22 يونيو/حزيران توجه موظف سابق في جهاز أمن القنصلية الفرنسية يدعى متين أوزدمير إلى مركز الشرطة وكشف أنه جمع معلومات لصالح الاستخبارات الفرنسية الخارجية.

وقالت الصحيفة إنه تم اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في أنهم تجسسوا على جمعيات وأوساط دينية لصالح فرنسا.

والأربعاء أجاب السفير التركي في فرنسا إسماعيل حقي موسى على سؤال حول هذا الموضوع أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي ليصبح أول مسؤول تركي يتطرق رسميا إلى الملف.

وقال "تبحث هذه القضية من كثب من قبل الاستخبارات الفرنسية الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية. وهناك تبادل بين الجهازين في هذه القضية منذ عامين".

وأضاف "وجود أصداء عن الملف في الصحف منذ أيام لا علاقة له مطلقا مع ما يحصل" في حين يزداد التوتر الدبلوماسي بين باريس وأنقرة.

ولم تتحدث باريس علنا عن هذا الملف ورفضت وزارة الخارجية "التعليق على شائعات صحفية".

وبحسب الصحيفة التركية أعلن أوزدمير أنه سلم الفرنسيين معلومات عن 120 شخصا بينهم أئمة مقابل مبالغ مالية شهرية ووعد بالانخراط في وحدة في الجيش الفرنسي تضم جنودا أجانب.

وتابع المصدر أن أوزدمير الذي ادعى أنه عضو في الاستخبارات التركية يحقق في أنشطة "تنظيم الدولة"، جند ثلاثة أشخاص هم "موظف في مؤسسة تابعة لبلدية إسطنبول تدير توزيع المياه وشخص يعمل في الاتصالات وصاحب فندق في إسطنبول."

وكانت "شبكة التجسس" كما سمتها الصحيفة، مكلفة جمع معلومات عن "جمعيات محافظة" ورئاسة الشؤون الدينية التركية.

ووفقا للصحيفة جمع الرجال الأربعة معلومات عن جمعية المرأة والديموقراطية التي تساهم في الإشراف عليها الابنة الصغرى للرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب الصحيفة سلم أوزدمير نفسه للسلطات التركية بعد خلاف مع العملاء الفرنسيين. وتابعت الصحيفة أن الرجال الأربعة سيحاكمون بتهمة التجسس في موعد لم يحدد بعد.