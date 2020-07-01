البث الحي
سياسة

تقرير: فرنسا تجسست على ابنة أردوغان.. وتركيا ترد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يسار) خلال قمة في برلين بشأن ليبيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يسار) خلال قمة في برلين بشأن ليبيا
1/7/2020

ووفقا لمقال نشرته صحيفة "صباح" في 22 يونيو/حزيران توجه موظف سابق في جهاز أمن القنصلية الفرنسية يدعى متين أوزدمير إلى مركز الشرطة وكشف أنه جمع معلومات لصالح الاستخبارات الفرنسية الخارجية.

وقالت الصحيفة إنه تم اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في أنهم تجسسوا على جمعيات وأوساط دينية لصالح فرنسا.

والأربعاء أجاب السفير التركي في فرنسا إسماعيل حقي موسى على سؤال حول هذا الموضوع أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي ليصبح أول مسؤول تركي يتطرق رسميا إلى الملف.

وقال "تبحث هذه القضية من كثب من قبل الاستخبارات الفرنسية الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية. وهناك تبادل بين الجهازين في هذه القضية منذ عامين".

وأضاف "وجود أصداء عن الملف في الصحف منذ أيام لا علاقة له مطلقا مع ما يحصل" في حين يزداد التوتر الدبلوماسي بين باريس وأنقرة.

ولم تتحدث باريس علنا عن هذا الملف ورفضت وزارة الخارجية "التعليق على شائعات صحفية".

وبحسب الصحيفة التركية أعلن أوزدمير أنه سلم الفرنسيين معلومات عن 120 شخصا بينهم أئمة مقابل مبالغ مالية شهرية ووعد بالانخراط في وحدة في الجيش الفرنسي تضم جنودا أجانب.

وتابع المصدر أن أوزدمير الذي ادعى أنه عضو في الاستخبارات التركية يحقق في أنشطة "تنظيم الدولة"، جند ثلاثة أشخاص هم "موظف في مؤسسة تابعة لبلدية إسطنبول تدير توزيع المياه وشخص يعمل في الاتصالات وصاحب فندق في إسطنبول."

وكانت "شبكة التجسس" كما سمتها الصحيفة، مكلفة جمع معلومات عن "جمعيات محافظة" ورئاسة الشؤون الدينية التركية.

ووفقا للصحيفة جمع الرجال الأربعة معلومات عن جمعية المرأة والديموقراطية التي تساهم في الإشراف عليها الابنة الصغرى للرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب الصحيفة سلم أوزدمير نفسه للسلطات التركية بعد خلاف مع العملاء الفرنسيين. وتابعت الصحيفة أن الرجال الأربعة سيحاكمون بتهمة التجسس في موعد لم يحدد بعد.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)