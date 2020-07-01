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سياسة|السعودية

السعودية: حريق هائل يلتهم عددا من الورش في منطقة جازان (فيديو)

حريق هائل يلتهم عددا من ورش الأخشاب في جازان
حريق هائل يلتهم عددا من ورش الأخشاب في جازان
1/7/2020

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن قوات الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق الذي اندلع بعدد من ورش النجارة والأخشاب داخل المدينة الصناعية في منطقة جازان.

وتطل منطقة جازان على البحر الأحمر، ويوجد بها ميناء جازان، وهو ثالث موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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