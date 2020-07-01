السعودية: حريق هائل يلتهم عددا من الورش في منطقة جازان (فيديو)

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن قوات الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق الذي اندلع بعدد من ورش النجارة والأخشاب داخل المدينة الصناعية في منطقة جازان.

باشرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم (الأربعاء) حريقاً اندلع في عدد من الورش بالمدينة الصناعية بمنطقة #جازان. pic.twitter.com/CpPFgTUJgZ — رائج السعودية (@raejksa) July 1, 2020

حريق ينشب في عدد من الورش بالمدينة الصناعية بمنطقة #جازان صباح اليوم.. وفرق الدفاع المدني لا تزال بالموقع في محاولة للسيطرة عليه. pic.twitter.com/jrsxL2KcNa — أخبار عاجلة (@News_Brk24) July 1, 2020

اندلاع حريق كبير في عدد من الورش بالمدينة الصناعية بمنطقة #جازان

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الله يعوضهم خير#حريق_صناعية_جازان pic.twitter.com/8UbbnMkHPG — حقوق الضعوف (@hukusfof) July 1, 2020

الان صناعية جازان pic.twitter.com/wi00yn4ofn — A child's imagination (@mjnonha2020) July 1, 2020

وتطل منطقة جازان على البحر الأحمر، ويوجد بها ميناء جازان، وهو ثالث موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة.