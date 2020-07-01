السعودية: حريق هائل يلتهم عددا من الورش في منطقة جازان (فيديو)

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن قوات الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق الذي اندلع بعدد من ورش النجارة والأخشاب داخل المدينة الصناعية في منطقة جازان.
🎥#فيديو (متداول) | فرق الدفاع المدني بمنطقة #جازان تسيطر على حريق كبير اندلع في عدد من الورش في المنطقة الصناعية.
متابعة: محمد الكادومي @mohm88777#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/bBNqsTLvot
— عكاظ (@OKAZ_online) July 1, 2020
باشرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم (الأربعاء) حريقاً اندلع في عدد من الورش بالمدينة الصناعية بمنطقة #جازان. pic.twitter.com/CpPFgTUJgZ
— رائج السعودية (@raejksa) July 1, 2020
حريق ضخم في «صناعية جازان».. وتصاعد كثيف للدخان الأسود بالسماء (فيديو)https://t.co/gomZLywa3G#حريق #الصناعية #جازان #شاهد pic.twitter.com/HrkK4PHpxc
— صحيفة تواصل (@twasulnews) July 1, 2020
المدينة الصناعية بمنطقة #جازان؟ pic.twitter.com/3sYqsNNy5u
— محمد (@b1z9ghRFKI7M66O) July 1, 2020
حريق ينشب في عدد من الورش بالمدينة الصناعية بمنطقة #جازان صباح اليوم.. وفرق الدفاع المدني لا تزال بالموقع في محاولة للسيطرة عليه. pic.twitter.com/jrsxL2KcNa
— أخبار عاجلة (@News_Brk24) July 1, 2020
اندلاع حريق كبير في عدد من الورش بالمدينة الصناعية بمنطقة #جازان
.
الله يعوضهم خير#حريق_صناعية_جازان pic.twitter.com/8UbbnMkHPG
— حقوق الضعوف (@hukusfof) July 1, 2020
الان صناعية جازان pic.twitter.com/wi00yn4ofn
— A child's imagination (@mjnonha2020) July 1, 2020
وتطل منطقة جازان على البحر الأحمر، ويوجد بها ميناء جازان، وهو ثالث موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة.